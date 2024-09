Le imprese liguri in vetrina al Cannes Yachting Festival per il terzo anno

Liguria. Grande riscontro anche quest’anno per le imprese che partecipano all’edizione 2024 del Cannes Yachting Festival. Per il terzo anno la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha organizzato una partecipazione in collettiva per un gruppo di aziende tramite il braccio operativo della sua Azienda Speciale e la partnership con Liguria International.

“Siamo lieti di consolidare il valore delle imprese liguri della nautica che sanno distinguersi per qualità e innovazione anche in contesti esteri come questo prestigioso evento -. Spiega Sabrina Canese, delegata dalla Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria -. L’evento accoglie professionisti, appassionati e oltre 700 imbarcazioni appena uscite dai più prestigiosi cantieri internazionali, con 120 modelli svelati in anteprima mondiale e 640 espositori. Come l’anno scorso, abbiamo accolto nel nostro stand anche delle aziende genovesi in un’ottica di collaborazione tra le Camere di Commercio liguri al fine di rappresentare al meglio un territorio dove radici e futuro sono incardinati nella blu economy”.

“Il mare ha sempre rappresentato per la nostra regione una delle principali fonti di sviluppo economico e di crescita occupazionale ed oggi la Liguria costituisce il territorio italiano che mostra maggior peso dell’economia del mare sul proprio tessuto imprenditoriale. E quella dello Yachting Festival di Cannes rappresenta una vetrina importante per far conoscere queste peculiarità a una platea internazionale – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Come Regione supporteremo, attraverso l’azione di Liguria International, la collettiva di imprese liguri presenti, con l’obiettivo di promuovere l’immagine della nautica da diporto regionale e rafforzare le opportunità di collaborazione con i portatori d’interesse esteri”.

“Anche quest’anno Liguria International accompagna, in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria, le imprese del territorio ligure sul mercato francese. Un’occasione, come avvenuto per altre fiere nazionali e internazionali, per riproporre il modello vincente ligure, che vede il cuore del suo successo nella collaborazione tra imprese e stakeholder” commenta il presidente Liguria International Carlo Golda.

Spazio nello stand anche alla promozione del Miglio Blu e del Blue Design Summit in collaborazione con il Comune della Spezia.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Siamo orgogliosi che le aziende spezzine partecipino a questa prestigiosa manifestazione, che rappresenta un’importante vetrina per il nostro territorio e per le imprese. Un’occasione che permette di mettere in risalto le nostre eccellenze e di valorizzare il primato della Spezia nel settore della nautica, consolidando la sua posizione di leader mondiale in questo ambito, ma anche di promuovere il progetto del Miglio Blu e il Blue Design Summit, che sono diventati un punto di riferimento nel panorama internazionale.”

“La partecipazione a questa fiera –, conclude Patrizia Saccone Assessore allo Sviluppo Economico del Comune della Spezia – , rafforza il valore della nostra filiera del mare e del Miglio Blu che si distingue a livello internazionale per qualità e innovazione. Il Salone è l’occasione per instaurare nuovi contatti e incontrare buyer esteri nonché, a livello istituzionale, per promuovere il Blue Design Summit”.

La collettiva di imprese liguri è composta da: CANTIERE VALDETTARO SRL (Sp) Cantiere navale per refit e manutenzione imbarcazioni, SUPERFICI SCRL (Sp) Servizi 3D per la nautica; MAREMOTO GENOVA SRL (Ge) Concessionaria moto d’acqua; CANTIERE NAVALE SAN MARCO SRL (Sp) Cantiere con presentazione motore navale Poseidon; OLEIFICIO POLLA NICOLò SRL (Sv) Prodotti alimentari per cambusa yacht (olio evo, olive, pesto e vermentino); WEST NAVALTECH SRL (Sp) Cantiere navale con nuova imbarcazione da 45′; DIVO YACHT SRLS (Im) Agenzia servizi nautici (vendita, nuove costruzioni, charter, servizi varia supporto dell’armatore); SHIP DESIGN GROUP SRL (Sp) Progettazione strutturale navale/nautica e sviluppo software mirato all’attività di progettazione; Marina di Imperia (IM) Porto turistico pubblico e SHIP & CREW SERVICES SRL (Ge) Agenzia marittima, ricerca e selezione personale marittimo, noleggio/vendita/gestione imbarcazioni e registrazione bandiera.

I visitatori trovano a Cannes l’eccellenza dell’industria nautica: non solo i cantieri navali e i produttori di attrezzature, ma anche i nuovi arrivati nel settore, piccole aziende o start-up, che presenteranno le loro proposte che fanno lentamente rotta verso una maggiore sostenibilità e destinano gran parte del loro budget alla ricerca e allo sviluppo, le innovazioni eco-efficienti rispettose dell’ambiente.