Lavoro nel terziario e nello sport, doppio incontro alla Confcommercio Savona

Savona. Il lavoro nel terziario e nello sport sono due mondi in evoluzione, grazie al rinnovo dei rispettivi Contratti collettivi nazionali, che introducono importanti novità per i settori. In questa fase di cambiamenti, Confcommercio Savona ha deciso di organizzare due importanti giornate di studio per affiancare gli associati e i professionisti sia rispetto ai nuovi obblighi sia alle opportunità fiscali e legali riguardanti i propri specifici settori.

Martedì 24 settembre la sede di Confcommercio Savona (corso Ricci 14) ospiterà il convegno dal titolo “La riforma del lavoro sportivo” a partire dalle 14.30. Un momento di confronto aperto ai consulenti del lavoro, ai commercialisti e agli esperti contabili e avvocati, chiamati con la loro attività a supportare le associazioni e le imprese sportive in questo cambio di passo.

Alla giornata parteciperanno il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra, il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro Giovanni Gherzi, il presidente dell’Associazione giovani avvocati Antonio Piazza. Moderati da Giuseppe Molinari, vicepresidente Confcommercio Savona, interverranno come relatori il presidente e il segretario della Confederazione italiana dello sport, Luca Stevanato e Valter Vieri, il responsabile lavoro di Confcommercio Paolo Baldazzi.

Mercoledì 25 settembre, sempre nella sede di Confcommercio Savona, l’attenzione passa sulle novità introdotte dal Contratto collettivo nazionale rispetto a “Il lavoro nel terziario”. A partire dalle 9,30, anche in questo caso l’appuntamento è aperto ai consulenti del lavoro, ai commercialisti e agli esperti contabili e avvocati. Inoltre si tratta di un evento accreditato previa iscrizione tramite il rispettivo ordine professionale.

Alla giornata parteciperanno il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra, il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro Giovanni Gherzi, il presidente dell’Associazione giovani avvocati Antonio Piazza. Moderati da Giuseppe Molinari, vicepresidente Confcommercio Savona, interverranno come relatori il presidente della Confederazione italiana dello sport Luca Stevanato, oltre ad Andrea Manconi in quanto esperto di sicurezza sul lavoro.