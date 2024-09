Laigueglia, salgono a 103 le piccole tartarughe caretta caretta nate ai bagni Diana

Laigueglia. Sono salite a ben 103 le piccole tartarughe caretta caretta nate a bagni Diana di Laigueglia.

A darne notizia, attraverso la sua pagina Facebook, è stato Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura ed al calendario delle manifestazioni del Comunecdi Laigueglia.

“Il grande spettacolo della natura è stato il protagonista assoluto della fine del mese di agosto e dell’inizio di settembre a Laigueglia, – ha dichiarato. – Sono migliaia le persone accorse al nido nella speranza di assistere al miracolo della vita nascente, e i più fortunati hanno potuto vederlo e viverlo in prima persona, portando a casa emozioni straordinarie che resteranno a lungo scolpite nella galleria dei ricordi di grandi e bambini”.

“La natura sa sempre come stupirci, emozionarci e sorprenderci con la sua bellezza, e il nostro compito, in primo luogo di cittadini ma anche di amministratori, è fare in modo che il miracolo della vita possa continuare e che tutti quanti possano goderne ed essere sensibilizzati dalla Bellezza del creato”, ha concluso.