Laigueglia, l’Osservatorio animalista contro i fuochi artificiali di San Matteo

Laigueglia. “Non si sono ancora placate le proteste degli animalisti a Laigueglia per l’atroce uccisione di una pacifica famigliola di cinghiali (la madre e quattro cuccioli) da parte della polizia regionale, con crudeli gabbie di cattura e feroci esecuzioni, per giunta con piccole e più dolorose pallottole, per attutire i rumori, che questa sera (21 settembre) saranno di nuovo guai per animali selvatici e domestici”.

L’Osservatorio savonese animalista interviene ancora una volta in difesa della fauna selvatica e domestica: “Per la festività di San Matteo, alle 22 ci saranno i fuochi pirotecnici, con esplosioni vicino al mare, terrorizzando cani e gatti di casa, animali selvatici urbani, oltreché persone anziane o malate e, per non farsi mancare nulla, i cetacei dei santuario Pelagos. Altri comuni, anche vicini, sono passati a fuochi a rumori attenuati o fontane luminose e droni: a Laigueglia quando?”.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) “invita i possessori di cani e gatti a tenere sotto controllo ed assistere i propri animali, e turisti e residenti animalisti, questa sera, ad andare altrove”.