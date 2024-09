Laigueglia, auto sbanda e si cappotta sull’Aurelia: ferita una donna

Laigueglia. Incidente stradale e soccorsi mobilitati nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, lungo la via Aurelia a Laigueglia. Secondo quanto appreso, la conducente di un’auto in transito avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento.

Nella dinamica del sinistro la donna alla guida ha prima sbandato, finendo poi per cappottarsi lungo la carreggiata. Fortunatamente nessun altro mezzo o veicolo è rimasto coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la vettura e messo in sicurezza la viabilità, oltre al personale sanitario con un’ambulanza della Croce Bianca di Andora, una della Bianca di Alassio e l’automedica del 118.

Due le persone soccorse a bordo dell’automobile ribaltata: solo la donna che guidava ha riportato ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Praticamente illesa la seconda persona all’interno dell’auto.

Sul luogo dell’accaduto hanno operato le forze dell’ordine per i rilievi del caso: per consentire l’azione dei soccorritori e la rimozione della vettura si sono registrati gravi disagi alla circolazione viaria nel tratto vicino ad Alassio.