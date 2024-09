Laigueglia, 5 milioni per il restauro della Chiesa di San Matteo. L’ex sindaco Sasso Del Verme: “Risultato straordinario”

Laigueglia. Grande soddisfazione a Laigueglia per l’importante finanziamento da 5 milioni di euro destinato alla ristrutturazione della Chiesa di San Matteo. Il contributo, confermato dal decreto ministeriale, permetterà di realizzare importanti interventi per il rifacimento del tetto, della facciata e degli interni dello storico edificio religioso, che rappresenta un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per tutta la Liguria, grazie al suo immenso valore storico e artistico.

Particolarmente soddisfatto l’ex sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, che ricorda il ruolo decisivo svolto da diverse figure nel raggiungimento di questo importante risultato: “Sono davvero molto felice di questa notizia – dichiara – e faccio i miei più sinceri complimenti a don Danilo Galliani, che con grande impegno ha lavorato per realizzare una progettazione all’altezza, consentendo di ottenere questo enorme finanziamento. Un sentito ringraziamento va anche al viceministro Edoardo Rixi, che ha dimostrato di essere sempre vicino al territorio, visitando personalmente la nostra chiesa e appoggiando il progetto con convinzione”.

Il finanziamento iniziale annunciato nel 2023 ammontava a 3 milioni di euro, cifra poi salita a 5 milioni. “Siamo fra i primi nella graduatoria nazionale, insieme a interventi di ristrutturazione di cattedrali – continua Sasso Del Verme – a dimostrazione dell’importanza storica e architettonica della nostra chiesa a livello nazionale”.

Non manca, tuttavia,, un accenno alle polemiche scoppiate lo scorso anno, quando qualcuno aveva accusato l’ex sindaco di sfruttare l’annuncio del finanziamento come parte della sua campagna elettorale: “Dispiace sempre molto per queste polemiche, ma quel che conta oggi è solo la concretezza, che da sola è capace di spazzare via ogni commento fuori luogo. La verità è che quando si ama il proprio paese, si lavora sempre con passione, sia da amministratori che da cittadini, per portare risultati concreti alla comunità”.

Infine, Sasso Del Verme sottolinea quanto sia importante il restauro della Chiesa di San Matteo, non solo per i fedeli, ma per tutta la cittadinanza: “Il restauro della nostra chiesa è un regalo per tutta la comunità, e chi ama davvero il proprio paese non può che avere a cuore un patrimonio così unico nel nostro territorio”.