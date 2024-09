La Pallavolo Carcare si è presentata ai suoi tifosi: al via la nuova stagione

Carcare. La chiusura dell’antica fiera del bestiame è stata l’occasione per la presentazione della Pallavolo Carcare; ha così esteso il suo copione inserendo chi sul territorio occupa un ruolo che non è propriamente commerciale.

Il sindaco Mirri con la sua giunta ha dedicato un ritaglio nella scaletta della fiera alle associazioni sportive del suo comune che a breve si immergeranno nei loro rispettivi campionati, e quindi ha offerto palco e microfono alla Carcarese Calcio e alla Pallavolo Carcare.

Domenica 1 settembre la Pallavolo Carcare ha presentato le sue due prime squadre: la Serie D maschile e la Serie D femminile. È stata anche l’occasione per ufficializzare al pubblico ed al sindaco i gagliardetti che suggellano i due successi stagionali ottenuti dalle ragazzine dell’Under 13 e della Terza Divisione, entrambe vincitrici dei loro campionati.

Una sobria ma profonda cerimonia nella quale il presidente Michele Lorenzo ha voluto ricordare i passati presidenti che hanno valorizzato il nome della Pallavolo Carcare e proprio ricordando loro che è stato donato al Comune di Carcare la prima sciarpa “da tifoso” della società. “Un cimelio – ha apostrofato il sindaco Mirri – che custodirò gelosamente negli uffici comunali a testimonianza di coloro che in questi 50 anni di attività hanno portato il nome di Carcare in giro per il mondo, come attualmente avviene con il Torneo Internazionale Sempre con Noi con il suo trofeo Vitrum&Glass, giunto alla sua 15ª edizione”.

Il presidente Lorenzo ha appunto annunciato l’apertura delle iniziative da intraprendere per il 50° anniversario della fondazione della società avvenuto nel 1975. Un saluto e relativo ringraziamento è stato rivolto agli allenatori e collaboratori che incessantemente seguono i giovani pallavolisti nelle loro attività.

Anche Giorgia Ugdonne, ex giocatrice ed attuale allenatrice, nella sua veste di presentatrice ha voluto evidenziare l’importanza che rivestono le società sportive come quella della Pallavolo Carcare, all’interno del tessuto sociale e trova consono che nelle manifestazioni importanti vengano veicolate le loro attività come anello di congiunzione con il territorio.