La chiesa dei Cinque Campanili di Finale apre il concorso online “Wiki Loves Monuments Liguria”

Liguria. È partita il 1 settembre l’ottava edizione di Wiki Loves Monuments Liguria, edizione regionale di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico organizzato annualmente da Wikimedia Italia. Il concorso, che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli, diventa di edizione in edizione sempre più importante.

Grazie ai partecipanti al concorso e ai volontari dei progetti collaborativi l’edizione ligure ha raccolto, nelle sue passate edizioni, oltre 8.500 scatti.

Protagonisti del concorso saranno quest’anno i luoghi della cultura (musei, archivi e biblioteche) le cui foto andranno ad arricchire l’enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo. Per questo motivo nel 2024 il concorso è patrocinato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ICOM Italia (International Council of Museums Italia) e AIB (Associazione Italiana Biblioteche).

Come partecipare

Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1° al 30 settembre. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: coloro che vorranno partecipare potranno farlo gratuitamente, caricando le proprie foto tramite la web-app (http://app.wikilovesmonuments.it/).

La giuria selezionerà 10 immagini vincitrici per il concorso regionale. Automaticamente tutte le immagini caricate dagli utenti parteciperanno anche al concorso nazionale e, se premiate, rappresenteranno l’Italia nella classifica internazionale del concorso. Tutte le informazioni sul concorso internazionale e i premi in palio sono disponibili su www.wikilovesmonuments.org, mentre quelle per il concorso italiano sono disponibili sul sito di Wikimedia Italia.

FOTO IN APERTURA

Finale Ligure – Chiesa dei Cinque Campanili

Doppiavu2v

CC BY-SA