Lettera

Inizia l’anno scolastico: ecco la lettera del dirigente Daniele Scarampi ai suoi alunni, alle famiglie e a tutto il personale

"Auguro a tutti un anno vincente nonostante le difficoltà. Perché arriveranno: per me, per voi, per tutti. Ma se sapremo metterci alle spalle i punti persi, quelli che vinceremo ci faranno guadagnare la partita"