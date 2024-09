Incubo tir a Erli: nuovo bilico costretto a manovrare nel piazzale di un ristorante

Erli. Nuovi disagi sulla strada statale 582 del Colle di San Bernardo. Oggi pomeriggio, un tir è rimasto bloccato tra le curve della statale, che viene spesso usata, nonostante i divieti, come alternativa all’A6 per raggiungere la Liguria o il Piemonte.

Il nuovo episodio, l’ennesimo degli ultimi mesi, ha riacceso la rabbia di Alberto Delfino, titolare della “Locanda Da Lisetta”, il ristorante situato proprio lungo la strada. Delfino, da tempo in lotta contro i danni causati dai camion che usano il suo piazzale privato per fare manovra, ha vissuto un nuovo incubo: “Non se ne può più – spiega Delfino -. Ogni volta che un camion entra nel mio piazzale, danneggia l’asfalto. Questo pomeriggio, durante la manovra, il tir ha rotto un fanalino di una macchina e ha lasciato una nuova riga sull’asfalto”.

Sul posto, per consentire il ripristino della viabilità, sono intervenuti i carabinieri e il personale di Anas.

La situazione per Delfino è ormai diventata critica. “Ogni giorno è una nuova battaglia. Va assolutamente trovata una soluzione per evitare il continuo ripetersi di queste situazioni. Chi pagherà i nuovi danni al mio piazzale? Come sempre dovrò rimetterci di tasca mia”, conclude l’imprenditore albenganese.