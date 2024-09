Incidente sulla Sp582 a Castelvecchio: scontro tra due moto e soccorsi mobilitati

Castelvecchio di Rocca Barbena. Incidente stradale, nel pomeriggio odierno, a Castelvecchio. È successo sulla Sp582, una manciata di minuti dopo le 15.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi sarebbero state due moto. Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Albenga, l’automedica del 118 e gli agenti della polstrada.

Per fortuna, nessuno ha riportato gravi ferite in seguito all’incidente: il bilancio conclusivo è di un solo ferito con necessità di cure ospedaliere: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.