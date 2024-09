Incidente sul lavoro ad Albenga: operaio in codice rosso al Santa Corona

Albenga. Incidente sul lavoro ad Albenga, in frazione di Salea, dove un uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa 3 o 4 metri mentre era impegnato in attività lavorative in un cantiere edile situato nella zona di Regione Oliveto Terraconiglio.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 13. Sul posto sono intervenuti l’automedica, i militi dalla Croce Bianca di Albenga e gli operatori dell’unità operativa prevenzione e sicurezza sul lavoro di Asl2 per effettuare i rilievi necessari.

L’uomo, che ha riportato gravi trami, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.