Incidente sul lavoro a Pietra: brutta caduta per un operaio e soccorsi mobilitati

Pietra Ligure. Infortunio sul lavoro, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina (2 settembre), poco prima di mezzogiorno, a Pietra Ligure.

È successo sulla via Aurelia dove, stando a quanto riferito, un operaio di 53 anni è stato vittima di una brutta caduta. Per fortuna non è caduto da un’altezza considerevole, ma è rimasto ferito ed è scattato l’allarme.

Sul posto: un’ambulanza della croce bianca di Borgio, l’automedica del 118 e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona, in codice giallo.