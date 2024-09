Finale Ligure. Traffico letteralmente in tilt sulla via Aurelia, che rischia di riflettersi anche, come spesso accade, sull’A10, dove la viabilità risultava già congestionata in mattinata.

È la conseguenza dell’incidente mortale avvenuto intorno alle 12,30, sulla via Aurelia, dove un impatto fatale, che ha coinvolto diversi mezzi, ha causato il decesso di una persona.

In seguito al sinistro, sia per consentire i rilievi sia per rimuovere il corpo e i vari veicoli coinvolti, si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.

Basti pensare che, provenendo da Savona, al momento le macchine risultano incolonnate da prima del Malpasso e fino a Finale Ligure. Identica la situazione anche in direzione opposta.