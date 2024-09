Incidente mortale a Cosseria: migliorano le condizioni di uno dei gemelli feriti, è fuori pericolo

Cosseria. E’ fuori pericolo di vita uno dei due gemelli di 12 anni rimasti feriti nell’incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Cosseria, nel quale ha perso la vita Marco Bertola, per gli amici “Berta”, 57 anni e originario di Cengio.

Il ragazzino, infatti, dopo le prime cure da parte dei sanitari intervenuti sul posto, era stato trasportato d’urgenza con l’elicottero Grifo, in codice rosso, all’ospedale Gaslini di Genova a seguito del grave trauma addominale e altre ferite riportate nel fatale sinistro stradale: le sue condizioni sono andate migliorando, anche se rimane ancora sotto osservazione medica.

L’altro 12enne, invece, che era trasportato al San Paolo di Savona in codice giallo, sta bene non presenta preoccupazioni di carattere clinico, per lui solo conseguenze di lieve entità. Entrambi sono alunni dell’Istituto comprensivo Luzzati.

L‘incidente avvenuto in località Rossi, lungo la Sp 42, è stato determinato dall’impatto tra l’auto guidata dal 57enne, una Fiat Panda, e un camioncino di una ditta di segnaletica stradale. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento, dopo i rilievi e i primi riscontri da parte dei carabinieri.

In attesa di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e quindi accertare le responsabilità, l’autista del camioncino, un cittadino straniero, risulta indagato per il reato di omicidio stradale.