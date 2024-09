Incidente mortale a Cosseria, fissati i funerali del 57enne Marco Bertola

Cengio. Si svolgeranno domani, martedì 24 settembre, alle ore 15.30, nella chiesa di San Giuseppe Operaio di Cengio Bormida, i funerali di Marco Bertola, il meccanico 57enne morto la scorsa settimana nell’incidente avvenuto lungo la Sp 42, a Cosseria.

Sull’auto con lui, che ha avuto un impatto con un camioncino in località Rossi, viaggiavano i figli Stefano e Matteo, di dodici anni. Entrambi feriti, il primo è stato trasportato all’ospedale Gaslini di Genova in elisoccorso perchè le sue condizioni sembravano gravi a causa del trauma toracico subito. Fortunatamente il ragazzino è fuori pericolo e si sta riprendendo. Il gemello, invece, è rimasto quasi illeso, anche se è stato accompagnato al San Paolo di Savona in codice giallo per accertamenti.

La morte di Bertola, dipendente dell’azienda Fresia di Millesimo, ha scosso l’intera Valbormida, dove era molto conosciuto anche per la sua passione: i motori, in particolare quelli a due ruote. Non solo. Per anni aveva collaborato nell’azienda di famiglia, i genitori Laura e Giuseppe infatti avevano gestito il distributore di carburante in via Padre Garello, a Cengio.

Questa sera, alle 20.30, sarà recitato il rosario sempre in San Giuseppe Operaio. Bertola lascia, oltre ai figli con la mamma Tiziana, le zie Franca e Silvia e i cugini.