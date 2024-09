Incidente in A10: mezzo della Protezione civile ribaltato, soccorsi mobilitati e traffico in tilt

Agg, Ore 12. Le code e i rallentamenti dovuti all’incidente, sembrano essersi concluse e, al momento, la situazione del traffico in A10 appare scorrevole.

Liguria. Incidente in A10 questa mattina (22 settembre)a, tra i caselli di Aeroporto e Pegli in direzione Savona. Coinvolta una Land Rover Defender della Protezione Civile sui cui viaggiano due persone, un uomo e una donna, entrambi portati in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30. L’auto, per ragioni ancora da accertare, è finita ribaltata su un fianco: l’uomo che viaggiava sul sedile del passeggero è riuscito a uscire da solo, praticamente incolume, mentre la donna al volante è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla, tagliando le lamiere.

Sul posto l’automedica e due ambulanza, una della Croce Verde Pegliese e una della Croce Verde di Sestri Ponente. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale, la donna in codice rosso alla luce della dinamica. Non sarebbe comunque in gravi condizioni. Il traffico in autostrada è invece bloccato a partire dal chilometro 2,5, poco prima della galleria.