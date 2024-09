Inchiesta Provincia: chiesto il rinvio a giudizio per Colangelo, Novaro, Garbarini e Brizzo

Savona. Per l’ex direttore generale della Provincia Giulia Colangelo, il direttore affari generali Maurizio Novaro, il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e l’assessore albisolese Sara Brizzo è stata formulata dalla Procura la richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’indagine su presunti concorsi truccati e maltrattamenti ai dipendenti della Provincia di Savona.

Colangelo è accusata di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti dell’ente, oltre ad aver favorito alcuni candidati durante i concorsi per la selezione del personale dipendente, stessa accusa a carico di Maurizio Novaro.

L’indagine è iniziata nel 2022 dopo una querela per stalking da parte di una dipendente nei confronti di Colangelo. Nei mesi successivi gli agenti avrebbero ravvisato non solo i maltrattamenti, ma anche molteplici ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i concorsi pubblici: un regolare “inquinamento” dei concorsi, con l’obiettivo di aiutare alcuni candidati. Per questo tra i capi di imputazione figurano anche i reati di rivelazione dei segreti d’ufficio e falso, con la richiesta di rinvio a giudizio per lo stesso Maurizio Garbarini (che a sua volta era “sottoposto” della Colangelo nel suo ruolo di dipendente a Palazzo Nervi) e di Sara Brizzo.

In relazione al procedimento giudiziario in corso, è stata stralciata ogni accusa a carico di Laura Pomidoro del servizio legale e contenziosi: archiviazione già notificata anche per la funzionaria alla stazione unica appaltante Veronica Valenti e per la dirigente degli affari generali Jessica Rebagliati.