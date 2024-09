Il Savona vince e Monte si gode “El Fideo” Briano: “Dobbiamo vincerle tutte, possibilmente giocando bene”

Ancora presto per dare giudizi ma dal Savona di quest’anno ci si aspetta che arrivi la Promozione anche a seguito di vittorie meno sofferte rispetto agli anni scorsi. Oggi contro lo Sciarbo&Cogo è arrivata una di queste. Due goal nel primo tempo e uno nella ripresa per un tondo 3 a 0 alla formazione genovese.

“Abbiamo giocato contro una squadra tosta – esordisce mister Fabrizio Monte – meno male che l’abbiamo sbloccata subito. Abbiamo disputato una grande partita. Il primo goal è ‘la nostra azione’: abbiamo coinvolto i due esterni e dopo il cross di Briano è arrivato il goal di testa di Rignanese. Mi spiace solo per il rigore sbagliato da Piu perché speravo si sbloccasse già oggi in campionato. Abbiamo dato un segnale importante vincendo fuori casa. Dobbiamo vincere tutte le partite anche se ci sono avversari forti. Possibilmente giocando bene“.

Due assist e un goal per Andrea Briano: “Lo conosco da tantissimi anni perché l’avevo allenato nella Juniores del Vado. Ha fatto vedere le sue doti migliori. Gli manca ancora qualche goal. Lo chiamo El Fideo perché è magro e mi ricorda proprio Di Maria. Ha inciso il fatto che sia stato fermo due anni per studiare in America. Può fare la differenza. In generale, è dura oggi trovare un appunto. Forse, non abbiamo interpretato benissimo la prova finale di 3-5-2″.

Rispetto alla Coppa Liguria, Monte ha spostato Colombo terzino e inserito Apicella al fianco di Garbini: “Volevamo avere più centimetri centralmente. Ho messo Colombo perché temevo Arcidiacono. Fancellu e Bruzzone danno più spinta e mi serviva lì un giocatore con caratteristiche più difensive. Al centro, ho scelto due alti per rivaleggiare di testa con Perrone, un attaccante che stimo. Abbiamo ventidue giocatori che possono essere tutti titolari. Possiamo adottare tanti moduli. Forza Savona“.