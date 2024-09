Il Savona si presenta alla città, Milani: “Investito tanto per cercare la Promozione”

Da tempo ormai non si vedeva un evento che a collegamento del Savona 1907 Fbc e la città. Questa sera il club del presidente Alain Milani ha presentato prima squadra e giovanili in piazza Pertini nell’ambito della manifestazione Sport Up. Il club, nato come Città di Savona, sta da ormai un anno e mezzo cercando di coinvolgere il tessuto sociale savonese per il rilancio del Vecchio Delfino. Dal settore giovanile alla credibilità ritrovata, manca il tassello che da cinque anni sfugge: il primo salto di categoria. Abbandonare la Prima Categoria e salire in Promozione è l’obiettivo che il blasone impone.

“L’obiettivo è uno solo, salire – commenta il presidente Alain Milani-. Abbiamo investito tanto in questa squadra e io ci credo. Ci crediamo tutti. Il mister è carichissimo”. Nonostante le stagioni buie e nelle categorie più basse della scala calcistica, il Savona ha sempre contato su un pubblico che raramente si vede anche in Serie D: “La nostra tifoseria è invidiabile, è incredibile per questa categoria”.

La squadra è stata allestita dal direttore sportivo, ed ex giocatore, Alessio Barone: “Non ci nascondiamo, puntiamo alla vittoria del campionato. Sappiamo chiaramente che è difficile vincere. Per il settore giovanile ci sono difficoltà, non avendo campi. Inizieremo a lavorare con poche leve ma puntiamo a un lavoro fatto bene e mirato. La città ci ha sempre sostenuto e ci aiuterà anche quest’anno. Se avessimo una nostra casa sarebbe ancora meglio”. Il Savona giocherà le partite casalinghe allo stadio Olmo-Ferro di Celle. Il Bacigalupo non è stato ritenuto idoneo visto il fondo accidentato per disputare la meglio il campionato (oltre a garantire una capienza ridotta). Gli Striscioni lo calcheranno però il 22 dicembre in occasione della “trasferta” contro la Letimbro.

Qualche ombra nell’1 a 1 contro l’Old Boys, luci nel 3 a 0 contro lo Sciarbo&Cogo. Mister Fabrizio Monte sta lavorando alacremente per presentarsi pronto alla prima di campionato. Sipario alzato domenica 29 ancora una volta in casa dello Sciarbo&Cogo. Così il mister: “Il mercato è stato importante, sono arrivati giocatori anche di categoria superiore. Il direttore e la società hanno lavorato molto bene. I ragazzi si stanno allenando bene. Da martedì testa al campionato. L’obiettivo è che al 95% questa squadra è di ragazzi di Savona. Abbiamo onere e onore di rappresentare una città di 60mila abitanti“.