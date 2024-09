Il Savona parte forte: Briano show e Rignanese spietato, 3 a 0 allo Sciarbo&Cogo

Sciarbo&Cogo 0 – Savona 3 (12′ e 64′ Rignanese, 44′ Briano)

Il Savona vince e convince. Ed è quello che si chiede ai biancoblù in questa stagione. Lo fa indirizzando subito la partita con due goal nel primo tempo e sigillando il successo nella ripresa. Tre goal che sono il frutto di una partita dominata e mai in discussione. Lo Sciarbo&Cogo ha comunque messo in mostra alcuni giocatori interessanti, tra tutti il centrale Diagne, e potrà dire la sua in gare più alla portata. Ma oggi non c’è stata storia. Mister Monte ha schierato il Savona con il 4-2-3-1. Davanti a Bova hanno giocato da sinistra a destra Incorvaia, Apicella, Garbini e Colombo. Cherchez e Gaggero davanti alla difesa. Larghi Romano e Briano. Salis sulla trequarti a sostegno di Rignanese. Scelta tattica che ha dato i suoi frutti visto che i pericoli maggiori sono arrivati dalle corsie, in particolare da quella di destra. Briano show al Maggio con il giocatore che ha messo lo zampino in tutte le reti. Inizia con un cross dal fondo che cade perfettamente sulla testa di Rignanese. Poi, azione irresistibile sulla fascia contro due avversari e goal a incrociare. Nella ripresa, si accentra, riceve palla e lancia mettendo Rignanese davanti alla porta. Nel finale, brutta tegola per lo Sciarbo&Cogo che perde Diagne per doppia ammonizione. Il rigore causato viene però parato da Volpe, bravo nel prevedere le intenzioni di Piu.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

90’+4 Piu va dal dischetto ma Volpe si supera e para. Finisce qui la partita.

90’+3 Piove sul bagnato per i locali. Diagne trattiene un avversario in area e rimedia il secondo giallo. Espulso.

90’+2 Nitida l’occasione di Doci che va via a due uomini e calcia a botta sicura. Palla deviata in angolo dai difensori.

90′ Succedo poco fino al triplice fischio dell’arbitro. Il Savona in controllo. Lo Sciarbo&Cogo prova qualche sortita offensiva ma senza esito. Fermato due volte Piu per posizione di fuorigioco, azioni che avrebbe potuto tramutare in goal.

81′ Applausi anche per Rignanese. Al suo posto entra Doci.

76′ Angolo dello Sciarbo&Cogo. Diagne salta bene di testa ma colpisce il palo.

75′ Giallo per Apicella per un fallo a metà campo.

71′ Fuori Briano nel Savona. Al suo posto entra Mata.

69′ Stop e tiro al volo da manuale di Rignanese. Volpe respinge.

65′ Cambi ambo i lati. Monte ridisegna il Savona passando al 4-3-3. Salis si abbassa definitivamente davanti alla difesa, ai suoi lati Signori (entrato al posto di Cherkez) e Gaggero. Intanto dentro anche Fancellu per Colombo e Piu per Romano.

64′ Tris del Savona! Briano cambia zona del campo partendo da destra e accentrandosi verso il centro sinistra. Manda fuori giri la bussola dei marcatori avversari. Lancio centrale per Rignanese che davanti alla porta non sbaglia!

62′ Biancoblù vicino al tris. Incorvaia va rasoterra per Romano, che dal fondo appoggia al centro. Rignanese preso in controtempo non ci arriva. Savona che costruisce dal basso visto che non è più feroce il pressing dei gialloblù. Salis si sgancia dalla posizione di trequarti per andare a palleggiare con i difensori e i centrocampisti.

59′ Cherchez va centrale per Rignanese che fa a sportellate col marcatore. Riesce a calciare ma il tiro viene sporcato e parato da Volpe. Poco dopo azione centrale di Gaggero, conclusione potente di poco sopra alla traversa. Lo Sciarbo&Cogo fatica a contrattaccare in questa fase. I biancoblù sono alla ricerca del colpo del K.O.

58′ Corner calciato per il secondo palo dal Savona. Diagne devia in modo provvidenziale impedendo a Rignanese ben appostato un comodo tap in di testa.

56′ Gran tiro cross di Colombo che mette in apprensione Volpe in tuffo. Palla che finisce però sul fondo. In precedenza azione insistita di Corino al limite dell’area, il giocatore cade a terra reclamando una punizione dal limite che non viene concessa.

50′ Bella sponda di Rignanese per Romano che calcia al volo. Sfera che finisce alta.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+3 Finisce qui il primo tempo. Biancoblù meritatamente avanti.

44′ Briano show! Lancio dalle retrovie, va via a Diagne in velocità e resiste al tentativo di intervento di Scapin. Giunto a tu per tu col portiere incrocia nel poco angolo disponibile depositando in rete

42′ Savona vicinissimo al raddoppio. Cherchez prova l’iniziativa personale. Si accentra e da fuori area scarica un bolide diretto sotto all’incrocio. Super parata di Volpe che si distende e devia in angolo.

40′ Fallo duro di Diagne su Rignanese. Ammonito il centrale dello Sciarbo&Cogo.

35′ Il Savona protesta per la mancata assegnazione di un calcio di rigore. Briano resta a terra dolorante. Non vengono ravvisate le condizioni del penalty dal direttore di gara.

34′ Primo cambio causa infortunio. Tra i locali esce Mukaj M e al suo posto entra Gerace.

30′ Sciarbo&Cogo pericoloso dalla destra con un fallo laterale messo al centro dell’area. Batti e ribatti che tiene in appresione la retroguardia prima che Bova la faccia sua.

25′ Bella tringolazione tra Briano e Rignanese, che chiude il triangolo con l’esterno finito davanti al portiere col pallone tra i piedi ma in posizione di fuorigioco.

20′ Savona vicino al goal. Gran pallone recuperato in mezzo al campo da Gaggero bravo anche nel rilanciare l’azione che si conclude con Rignanese che riceve dentro l’area. Tiro potente da buona precisione ma impreciso. Pallone abbondantemente alto.

17′ L’ex Quiliano Perrone lavora un bel pallone dentro l’area e lo serve al centro. Chiude bene la difesa del Savona. Tra le fila della formazione genovese anche Pizzolato, vecchia conoscenza del calcio savonese, valbormidese in particolare.

12′ Vantaggio del Savona! Cherchez dal limite dell’area serve rasoterra Briano. L’ex Spotornese crossa bene dal fondo sul secondo palo. Rignanese riesce a “saltare in testa” al marcatore e da due passi insaccare di testa.

Nota tattica: Monte opta per il 4-2-3-1. Apicella al centro della difesa con Garbini. Incorvaia a sinistra e Colonbo a destra. Cherchez e Gaggero davanti alla difesa. Salis sulla trequarti, largo a destra Rignanese mentre dall’altra parte Romano. Unica punta Rignanese.

Bella cornice di pubblico. Numerosi i tifosi del Savona ma anche i padroni di casa si fanno sentire con i support locali muniti di colorati fumogeni.

4′ Difesa del Savona disattenta, Corino se approfitta e calcia dal limite. Conclusione debole e centrale. Para comodamente Bova.

1′ Si parte, Savona incaricato del calcio di inizio. Striscioni con la classica divisa biancoblù. Maglia a scacchi gialloblù per i padroni di casa.

Primo tempo

Sciarbo&Cogo: 1 Volpe, 2 Vallarino, 3 Scapin, 4 Diagne, 5 Mukaj B, 6 Mukaj M, 7 Ram, 8 Corino, 9 Perrone, 10 Pizzolato, 11 Arcidiacono. A disposizione: 12 Cisternino, 13 Ciammarughi, 14 Figliuzzi, 15 Caviglia, 16 Scali, 17 Mazzella, 18 Girone, 19 Maragliano, 20 Gerace. Allenatori: Maurizio Lazzari e Umberto Iozzi.

Savona: 1 Bova, 2 Colombo, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Garbini, 6 Gaggero, 7 Romano, 8 Chechez, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Briano. A disposizione: 12 Fois, 13 Fancellu, 14 Bruzzone, 15 Mata, 16 Signori, 17 Uruci, 18 Fabbretti, 19 Doci, 20 Piu. Allenatore: Fabrizio Monte

Cogoleto. Riecco il Savona. Con tanto di ultras al seguito. L’entusiasmo è quello giusto per provare per la quinta volta ad abbandonare la Prima Categoria e riavvicinare campionati più consono al blasone del Vecchio Delfino. Il nuovo corso societario, iniziato l’anno scorso con la denominazione di Città di Savona, ci era andato vicino l’anno scorso vincendo i playoff del Girone B, salvo poi però arrivare ultimo in un gironcino regionale a cinque in cui sarebbe bastato arrivare terzi. Tutto questo è ormai storia però, inizia oggi un nuovo capitolo.