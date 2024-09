Il questore Simone saluta Savona, Balzola (Fipe) e Galtieri (Siulp): “Serve un incremento del personale di polizia”

Alassio. A margine del saluto del Questore della provincia di Savona Alessandra Simone, destinata ad altra sede, si sono incontrati il presidente della Fipe – Confcommercio Carlo Maria Balzola e il Segretario generale provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (Siulp) Laura Galtieri.

L’incontro è stato l’occasione per “ribadire i ringraziamenti per l’impegno profuso dalla Polizia di Stato, certi che il nuovo Questore proseguirà l’opera di dialogo e sinergia con le attività produttive della provincia”.

Galtieri e Balzola sono convinti che “la sicurezza, che non può essere considerato solo un mero problema di Polizia, sia un investimento e non un costo, soprattutto in un territorio votato al turismo. La provincia di Savona, con la sua capacità attrattiva, deve investire sempre di più in sicurezza per avere un ritorno non solo di civile convivenza ma anche economico”.

In tale ottica, i due leader di categoria auspicano “un incremento del personale della Polizia di Stato della provincia” ma anche “un decisivo cambio di passo dell’amministrazione comunale per dare definitiva soluzione alle problematiche relative alla sede del Commissariato di Alassio, attualmente ospitato in una struttura non più idonea”.

Esprimono “altrettanta preoccupazione per il depauperamento delle risorse umane destinate al controllo e alla prevenzione degli incidenti sulle nostre strade ed auspicano quindi un incremento degli organici della Polizia Stradale”.

Fipe- Confcommercio e Siulp, infine, “hanno concordato azioni e momenti di confronto pubblico sulle varie tematiche legate al mondo della sicurezza”.