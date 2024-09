Il presidente Mattarella atteso il 12 settembre all’aeroporto di Villanova d’Albenga

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe arrivare all’aeroporto Panero – Riviera Airport di Villanova d’Albenga il prossimo 12 settembre, per presenziare alla 47a tavola rotonda sulle ‘Problematiche attuali del Diritto Internazionale Umanitario’ organizzata dall’istituto alla Villa Ormond di Sanremo.

Secondo indiscrezioni, il presidente dovrebbe atterrare e fare scalo all’aeroporto Panero per poi dirigersi nell’imperiese, forse in auto con il corteo di mezzi di scorta, oppure con un elicottero che partirebbe dallo stesso Riviera Airport.

In relazione all’arrivo del Capo dello Stato, sarebbero già state attivate le misure di sicurezza, con ordinanze di divieto di sorvolo e chiusura dello spazio aereo.

Se arriverà la conferma ufficiale dal Quirinale, ad accogliere il presidente Mattarella ci sarà il prefetto di Savona Carlo De Rogatis, il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra e le autorità locali.

Quella del prossimo 12 settembre non sarebbe comunque la prima volta per il presidente della Repubblica al Clemente Panero, in quanto già nel 2023 per la sua partecipazione al Festival di Sanremo era atterrato proprio presso lo scalo ingauno.