“Il museo apre mente e anima”, iniziativa per le scuole del complesso della Cattedrale di Savona

Savona. Anche per l’anno scolastico 2024 – 2025 il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina, insieme al Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli, offre una proposta didattico educativa agli studenti di ogni ordine e grado di scuola. L’iniziativa “Il museo apre mente e anima” si articola in due modalità, previa indicazione da parte dei docenti al momento della prenotazione: una visita guidata integrata con materiali di approfondimento (a partire da ottobre) o una con attività didattica modulata in base all’età o alla classe di appartenenza degli studenti (da gennaio).

Le attività proposte rispecchiano alcuni valori irrinunciabili sotto l’aspetto formativo: flessibilità, ossia la disponibilità a concordare gli aspetti della visita con i docenti al fine di un’eventuale preparazione anticipata in classe; inclusione, finalizzata alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli studenti; sostenibilità, ossia che per ogni attività proposta si adottano, come stile prioritario, ove possibile, materiali ecosostenibili e di riciclo.

Gli spazi museali sono completamente privi di barriere architettoniche con percorsi che possono anche essere modificati su indicazione dei docenti in presenza di particolari esigenze. Gli interessati possono consultare il sito web cattedralesavona.it/servizi-educativi, in cui dal 15 settembre saranno pubblicate le schede aggiornate delle attività e le modalità di partecipazione e prenotazione. Per informazioni è possibile scrivere un’e-mail agli indirizzi artecatte@gmail.com e museoecattedralesavona@gmail.com oppure telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al numero 3514630101 da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 15.