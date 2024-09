Il Lions Club Savona Torretta partecipa all’iniziativa “zaino sospeso” per sostenere gli studenti in difficoltà

Savona. Il Lions Club Savona Torretta è lieto di annunciare la sua partecipazione al service “Zaino Sospeso”, un’iniziativa solidale del Distretto 108 Ia3 che mira a sostenere gli studenti in difficoltà attraverso la raccolta di materiale scolastico. La cartoleria “L’Ape Matta” di Savona ha aderito all’iniziativa, diventando un punto di riferimento per chiunque voglia contribuire a questo progetto di solidarietà.

Perché “Zaino Sospeso”?

Per molte famiglie, l’acquisto del materiale scolastico rappresenta un costo significativo, che può diventare un vero e proprio ostacolo per garantire ai propri figli il diritto allo studio. Grazie a questa iniziativa, vogliamo offrire un aiuto concreto agli studenti meno fortunati, permettendo loro di iniziare l’anno scolastico con tutto il necessario.

Come funziona?

Chiunque desideri partecipare può recarsi presso la cartoleria “L’Ape Matta” (Via Giacomo Bove 12r, 17100 Savona) e acquistare o donare articoli come zaini, astucci, diari, penne, matite, album da disegno, righelli, calcolatrici e molto altro. Tutto il materiale raccolto verrà distribuito agli studenti più bisognosi della nostra comunità, garantendo loro il supporto necessario per affrontare al meglio il percorso scolastico.

Il Lions Club Savona Torretta invita tutti i cittadini a partecipare e a fare la differenza!

Ogni donazione, grande o piccola che sia, contribuirà a costruire un futuro migliore per i nostri giovani, rendendo la scuola accessibile a tutti. È un piccolo gesto che può avere un grande impatto sulla vita di chi è meno fortunato.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Zaino Sospeso” o sulle attività del Lions Club Savona Torretta, è possibile contattare il club tramite i canali ufficiali.