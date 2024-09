Il compositore loanese Massimo Carpegna vince il Berlioz International Music Competition di Londra

Loano. Ancora un premio per il compositore loanese Massimo Carpegna. Questa volta è il Berlioz International Music Competition di Londra, categoria Professional, Composition, Orchestra.

Il brano sinfonico che ha guadagnato il Gold Prize si intitola “Postcards from the past”: si tratta di uno schizzo sinfonico che tratteggia alcune emozioni dell’autore presentate come una carrellata di ricordi.

Perché questa scelta? “Il momento storico in cui siamo immersi è molto complicato e angosciante per i catastrofici sviluppi che può avere – spiega Carpegna – Ciò può condurre a rifugiarsi nel passato, a un tempo diverso: più civile, con altri valori oltre il profitto e, soprattutto, meno oppresso dalla violenza. Un artista non può fare altro che condividere questo pensiero, queste emozioni con la sua musica”.

Dopo il premio, Carpegna ha già in programma altri progetti: “Con l’amico compositore Gianni Ephrikian stiamo organizzando per la prossima stagione un concerto sinfonico a Treviso dedicato al rapporto musica/immagine e che contempla la partecipazione anche di Andrea Morricone. Saranno presentate le più importanti colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota e altri, con alcuni brani nostri in prima esecuzione”.