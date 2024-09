Il Centro Atletica Celle Ligure ai Campionati Regionali Individuali Cadetti

Genova. Si sono svolti nel weekend scorso a Genova Sturla i Campionati Regionali Individuali Cadetti/e.

Presente una “pattuglia” sicuramente determinata a rappresentare il Centro Atletica Celle Ligure. Accompagnatore il tecnico Sergio Malgrati.

Exploit della spezzina Luna Sabatelli, al primo anno di categoria tra le cadette: grande gara sui 2.000 metri, con arrivo in volata e crono di tutto rispetto (7.08.09) per conquistare una splendida medaglia d’argento. Luna si è anche classificata in quinta posizione sui 1000 metri, corsi in 3.21.71.

Valerio Pagano alle prese con i postumi dell’influenza è comunque sesto sui 2.000 (6.42.44), mentre sui 1000 non riesce a far meglio di 3.01.43 (11a posizione).

Arianna Pucci non sfigura nella velocità, correndo gli 80 piani in 11.84 ed i 300 in 48.19.

Il podio dei 2000 Cadette

Luna Sabatelli, argento sui 2000 Cadette