Il barbiere savonese Federico Antonelli convocato come giudice Mondiale al World Champion Barber 2024

Savona. Un nuovo prestigioso riconoscimento per Federico Antonelli, il noto barbiere savonese che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’acconciatura e della bellezza a livello internazionale.

Antonelli è stato ufficialmente convocato come Giudice Mondiale all’edizione 2024 del World Champion Barber, che si terrà all’interno dell’Hair & Beauty Congress presso l’A1 Expò di Caserta dal 26 al 28 ottobre 2024.

L’evento, considerato uno dei più importanti nel panorama mondiale per quanto riguarda il mondo del barbering e dell’hairdressing, riunirà alcuni dei più rinomati professionisti del settore provenienti da ogni parte del globo. Sarà un’occasione per celebrare l’innovazione, la creatività e le più avanzate tecniche di taglio e styling.

La convocazione di Antonelli come giudice rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua esperienza nel mondo della “scultura” della barba. Con anni di esperienza alle spalle e numerosi premi internazionali, il barbiere savonese avrà il compito di valutare i partecipanti provenienti da diversi paesi nelle varie categorie di competizione.

“Siamo certi che la sua presenza aggiungerà ulteriore prestigio a questo evento”, si legge nella lettera di convocazione ufficiale, che sottolinea come il contributo di Antonelli sarà fondamentale per garantire una valutazione professionale.

L’Hair & Beauty Congress 2024 si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per tutti i professionisti e appassionati di bellezza e acconciature, e la presenza di Antonelli sarà un’occasione di orgoglio in più per tutti i savonesi.