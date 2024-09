Il 28 settembre grande festa a Noli per il gemellaggio con la cittadina francese di Sainte-Tulle

Noli. Sabato 28 settembre, nella città di Noli si terranno i festeggiamenti per la firma del patto di gemellaggio con la cittadina francese di Sainte-Tulle, nell’Alta Provenza.

I sindaci Ambrogio Repetto e Jean-Luc Queiras hanno avviato gli atti formali di gemellaggio lo scorso mese di giugno in Francia, “ma questa firma definitiva unirà formalmente le Città e suggellerà l’impegno comune di un cammino d’amicizia e fratellanza, valori molto sentiti ed ambiti da entrambe le comunità”.

La cerimonia si terrà sabato 28, a partire dalle 16, sotto la Loggia della Repubblica Nolese, il Centro Storico “Civitas Nauli” e l’associazione “Dominae Naulenses e Cavalieri dell’Arma Bianca” accoglieranno la delegazione di Sainte Tulle con balli e danze. A seguire, alle 16.30, nel salone consiliare del palazzo comunale di Noli, i sindaci delle due città firmeranno l’atto di gemellaggio.

Sempre sabato alle ore 18, in piazza Chiappella si terrà il concerto della Big Band di Langenargen. La Band è stata fondata nel 1999 come Ensemble della Scuola di Musica di Langenargen in Germania, altro paese gemellato con Noli ed è diretta dal trombettista Michael T. Otto, musicista e direttore che ha guidato e “plasmato” i musicisti dilettanti della regione del Lago di Costanza trasformandoli in un corpo sonoro compatto che ospita anche solisti e musicisti professionisti.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’Associazione “Amici d’Europa”, che da oltre 15 anni persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo iniziative di relazione, amicizia e scambio culturale fra i popoli.