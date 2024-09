I leader nazionali dei partiti pronti alla campagna elettorale per le regionali in Liguria: il primo comizio sarà di Matteo Salvini

Liguria. La campagna elettorale per le elezioni regionali entra nel vivo e nei prossimi giorni inizieranno dunque a farsi vedere a Genova e in Liguria i leader nazionali dei principali schieramenti. Il primo è Matteo Salvini, annunciato venerdì 27 settembre al Teatro della Gioventù per un comizio insieme al sindaco e al segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi.

Il viceministro delle Infrastrutture, per giorni tra i papabili per la corsa alla presidenza nonostante il suo rifiuto, ha annunciato che sarà capolista della Lega per “metterci la faccia” e “non lasciare solo” Bucci nel tour de force verso l’appuntamento alle urne fissato per il 27-28 ottobre. E il vicepremier, ormai un habitué della Liguria dove soggiorna spesso nella sua casa di Recco, non tarda a rivendicare una candidatura attribuita soprattutto all’intervento di Giorgia Meloni: “È stata lei a convincermi”, ha ammesso il sindaco stesso.

A proposito della premier, al momento non sono fissate date, ma è molto probabile una sua visita a Genova perlomeno in chiusura della campagna elettorale. Va detto che la leader di Fratelli d’Italia non ha mai fatto comizi politici in Liguria da presidente del Consiglio. L’ultimo l’ha tenuto nel giugno 2022, pochi mesi prima della consacrazione nazionale, e all’epoca portò fortuna a Bucci: disse che avrebbe dovuto vincere al primo turno e così fu.

Il 18 settembre – dunque mercoledì prossimo – sarà a Genova il leader di Forza Italia nonché vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al momento è in programma una conferenza stampa (non ancora ufficializzata) e non si sa ancora se il segretario nazionale parteciperà a eventi pubblici.

Nel mondo progressista – riunito due mesi fa in piazza De Ferrari per chiedere le dimissioni di Toti, poi arrivate a inizio agosto – al momento non sono fissati blitz in calendario. Andrea Orlando ha annunciato un programma molto fitto di appuntamenti, 250 in tutta la Liguria da qui alla fine di ottobre. Dalla segreteria del Pd fanno sapere che la leader Elly Schlein verrà “più volte” a Genova per sostenere il suo candidato, ma ancora non ci sono date.

Allo stesso modo non sono ancora previste tappe (ma ci saranno senz’altro) da parte dell’ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e così anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per l’Alleanza Verdi Sinistra. A proposito, oggi alla sala Cap Orlando incontra iscritti e simpatizzanti pentastellati.

Tutta da capire invece l’evoluzione delle trattative con Matteo Renzi, un altro ex premier e oggi leader di Italia Viva, che di recente a Genova si è fatto vedere a braccetto con Bucci mentre oggi, scaricato il sindaco, scalpita per aggregarsi a una coalizione in cui molti non lo gradiscono. Discorso un po’ diverso per Carlo Calenda: Azione è ormai inclusa a pieno titolo nel campo largo, ma resta da capire se correrà alle regionali in Liguria col suo simbolo.