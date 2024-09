Guasto all’acquedotto, possibili disagi per gli utenti della frazione di Rollo ad Andora

Andora. Rivieracqua comunica che questa mattina si è verificata una perdita sulla condotta del Roja 1 in via Capocaccia a Diano Marina. Sul posto sono intervenuti i tecnici aziendali che stanno già operando per consentire la riparazione.

Al fine di eseguire l’intervento sarà necessario effettuare manovre sulla condotta di adduzione che avranno inizio alle ore 10.30 e si protrarranno fino a fine lavori, presumibilmente alle 16.30.

I lavori comporteranno una temporanea interruzione della fornitura idrica alle utenze del comune di Diano Marina e diffusi cali di pressione a Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi, Cervo e ad Andora limitatamente alla frazione di Rollo.

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell’acqua che, comunque, non ne pregiudicheranno la potabilità.

Rivieracqua spa si scusa per il disagio precisando trattarsi di interventi necessari per garantire la continuità del servizio idropotabile.