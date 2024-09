Gli sportelli di Liguria Digitale aprono nella provincia di Savona: ecco dove

Liguria. Liguria Digitale è il nuovo progetto di Regione Liguria finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che intende sostenere attivamente il percorso di alfabetizzazione digitale del nostro Paese. La misura 1.7.2 è specificatamente dedicata agli interventi di supporto alle competenze dei cittadini attraverso la creazione, in tutte le regioni, di punti di facilitazione chiamati Punto digitale facile.

La rete dei servizi di facilitazione digitale in Liguria è composta dai punti digitali a cui i cittadini potranno accedere gratuitamente per raggiungere:

un utilizzo autonomo e consapevole del web e delle tecnologie digitali (ad esempio su temi come la protezione dei dati personali e la verifica dell’autenticità delle informazioni – fake news);

(ad esempio su temi come la protezione dei dati personali e la verifica dell’autenticità delle informazioni – fake news); la piena fruizione dei servizi pubblici online (ad esempio la creazione di un’identità digitale – SPID e CIE -, pagamento di bollette online, prenotazione di visite mediche);

(ad esempio la creazione di un’identità digitale – SPID e CIE -, pagamento di bollette online, prenotazione di visite mediche); l’utilizzo dei servizi digitali (ad esempio quelli relativi alle videoconferenze, la formazione, l’utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggistica istantanea).

Nella provincia di Savona sono quattro i punti attivati da Arci Savona:

presso Libertà e Lavoro APS, in Via Piave 2 a Varazze – sportello attivo il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

– sportello attivo il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; presso APS “Fratellanza Zinolese 1893”, in Via Nizza 153 a Zinola ( Savona ) – sportello attivo il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

) – sportello attivo il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; presso Arci Pablo Neruda APS in Via Romana 20 a Cairo Montenotte – sportello attivo il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

– sportello attivo il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; presso “A Cielo Aperto” APS, in Via del Municipio 10 a Finale Ligure – sportello attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Oltre agli sportelli sono stati attivati dei corsi di formazione GRATUITI per l’utilizzo base del telefono in tutti e quattro i punti, per maggiori informazioni sugli sportelli, sui corsi di formazioni e relative iscrizioni:

Alessia (Zinola e Varazze): 3295441260

Martina (Cairo Montenotte): 3881805971

Luciano (Finale Ligure): 3481004011