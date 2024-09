Giancarlo Canepa candidato alle regionali, la Lega di Borghetto: “Persona estremamente capace ed espressione diretta del territorio”

Borghetto Santo Spirito. La sezione di Borghetto e della Val Varatella della Lega esprime soddisfazione per la candidatura di Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto, a consigliere regionale in occasione delle elezioni del 27 e 28 ottobre.

“Nella giornata di ieri, abbiamo appreso la conferma che il nostro iscritto e sindaco Giancarlo Canepa sarà candidato consigliere alle prossime elezioni regionali di fine ottobre – dichiara il segretario della sezione Paolo Erre – Personalmente e come sezione esprimiamo massima soddisfazione per questa scelta (e del quale ringraziamo i nostri vertici regionali), che vede una persona estremamente capace ed espressione diretta del nostro territorio quale candidato”.

“Siamo certi che l’esperienza accumulata in questi anni come eccellente amministratore dal nostro sindaco potrà essere un valore aggiunto al governo regionale e, nello stesso momento, un collegamento importante per far sentire le istanze di Borghetto in quel di Genova”.

“La sfida che si presenta agli occhi di noi elettori con questa tornata elettorale é cruciale ma, confidiamo che i liguri sapranno riconoscere il lavoro fatto da questa coalizione rispetto ai soliti ‘signor no’ e premiare il merito e le capacità che candidati come Giancarlo Canepa sanno impersonare”.