Genova si prepara ad accogliere The Ocean Race Europe 2025

Liguria. Genova si prepara a ospitare, per la seconda volta, The Ocean Race Europe 2025. La regata, che vedrà in acqua i migliori velisti d’altura, è il prossimo capitolo della storia di Genova con The Ocean Race, che è iniziata con The Ocean Race Summits, proseguita con l’edizione inaugurale di The Ocean Race Europe nel 2021 e poi lo scorso anno con The Ocean Race Genova The Grand Finale, al Waterfront di Levante. La presentazione oggi al Waterfront di Levante nell’ambito del Salone Internazionale di Genova.

Nel solco di The Ocean Race, Genova ha assunto un ruolo di leadership nelle iniziative rivolte alla protezione degli oceani attraverso The Genova Process, una serie di seminari che hanno portato alla presentazione di principi a sostegno dei diritti degli oceani nel quartier generale delle Nazioni Unite.

“The Ocean Race Europe è una grande opportunità di promuovere la nostra città all’insegna della sostenibilità ambientale e della salute degli oceano che ci ha portato a promuovere la carta di Genova all’Onu – ha detto il vicesindaco di Genova – Con la The Ocean Europe consolidiamo un nuovo format partito proprio dalla nostra città nel 2021: per la prossima edizione ci sono tutti gli ingredienti perché questa collaborazione continui”.

“The Ocean Race Europe 2025 rappresenta un’emozionante novità per costruire sull’importante lavoro iniziato attraverso il “The Genova Process” – dice Richard Brisius, Race Chairman of The Ocean Race – In collaborazione con la Missione Restore our Ocean and Waters dell’Unione Europea, The Ocean Race Europe si concentrerà sulla promozione di una nuova e più rispettosa relazione tra l’umanità e l’oceano. Attraverso questa piattaforma, Genova e le altre città ospitanti, porteranno alla ribalta la necessità di incrementare la letteratura scientifica sugli oceani e di sottolineeranno l’importanza di allineare scienza, politica, istruzione e degli sforzi di sostegno per il benessere della salute degli oceani”.

“Sono molto felice di poter riprendere quel viaggio incredibile che abbiamo iniziato nel 2021 con la prima The Ocean Race Europe e proseguito lo scorso anno con il Grand Finale di The Ocean Race – ha commentato l’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova – Oggi aggiungiamo un altro tassello con la partecipazione di Genova come città stop over per la nuova edizione della regata europea. Ricordo ancora le emozioni vissute sul palco del Grand Finale insieme ai velisti e allo staff di The Ocean Race e ci tengo a ringraziare Richard Brisius per la grande collaborazione: siamo pronti ad imbarcarci insieme in questa nuova avventura. Gli eventi come The Ocean Race e The Ocean Race Europe ci permettono di continuare a promuovere la nostra città in tutto il mondo sottolineando, ancora una volta, l’importanza degli eventi sportivi in chiave turistica – aggiunge ancora l’assessore comunale – Con The Ocean Race Europe continua il nostro impegno nella diffusione della cultura del mare e della sua salvaguardia. Abbiamo tracciato la rotta con il Genova Process e vogliamo continuare questo importante percorso”.

La gara in sé sarà uno spettacolo mozzafiato, con le barche foiling IMOCA spinte dai migliori velisti del mondo, regalando una gara ravvicinata e intensa sui mari d’Europa. La gara inizierà a Kiel, Germania, il 10 agosto, per proseguire a Portsmouth, UK e Cartagena, Spagna, prima che la flotta arrivi a Genova, Italia, prima della partenza della gara per Boka Bay, Montenegro, il 7 settembre.

Durante lo scalo sarà aperto al pubblico l’Ocean Live Park (dal 3 settembre al 7 settembre nelle aree di Porto Antico di Genova spa), dove gli appassionati, i genovesi e i turisti avranno l’opportunità di incontrare i team e i velisti di The Ocean Race Europe e conoscere l’importanza dell’oceano, le sfide che delle acque europee e le iniziative per la sensibilizzazione sulla salvaguardia della salute e della protezione dell’oceano.

“Genova come Alicante: dopo il Grand Finale di Ocean Race nel 2023, per la seconda volta approderà a Genova Ocean Race Europe, grazie alla volontà della città di rappresentare un punto fermo per la vela e al rapporto consolidato con Richard Brisius – sintetizza così il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – La gestione unica delle aree storiche del Porto Antico e delle Darsene del Waterfront di Levante, oggi più che mai ci consente assicurare disponibilità e impegno per crescere e affermarci sempre di più in campo internazionale”.

“Questa settimana siamo a Genova per iniziare a lavorare con il sindaco e la sua squadra per assicurarci che The Ocean Race Europe 2025 sarà non solo una regata spettacolare sul calendario degli eventi sportivi, ma un catalizzatore che ispiri il cambiamento”, conclude Brisius. “Insieme al sindaco costruiremo sull’eredità e sulla voce di Genova questa piattaforma per ispirare azioni per il beneficio degli oceani”.

Durante la presentazione di questa mattina è stato svelato anche il nuovo trofeo per The Ocean Race Europe, alla sua prima apparizione pubblica, completamente realizzato in materiali sostenibili.