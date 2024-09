Gemellaggio tra Quiliano e Ajdovščina: nel fine settimana il primo evento “A gymnasium for democracy and reading to join”

Quiliano. Entra nel vivo il programma del workshop “A gymnasium fordemocracy and reading to join”, in occasione degli eventi rientranti nel progetto di Gemellaggio tra Città dal titolo “Twinning In Community”, che si svilupperanno nel corso del fine settimana, tra venerdì 6 settembre e domenica 8 settembre 2024.

L’evento, co-finanziato dall’Unione Europea, verrà inaugurato nel pomeriggio di venerdì 6 settembre attraverso la Conferenza Stampa di apertura e presentazione del progetto, prevista alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare in Piazza Costituzione, Quiliano. Durante la Conferenza verranno presentati i due Comuni protagonisti del progetto di gemellaggio tra Città: Quiliano e Ajdovščina, ed i partner associati, nazionali e internazionali, che hanno sostenuto e collaborato per la sua realizzazione:

• A.I.C.C.R.E. Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa –Federazione della Liguria;

• Rete dei Comuni Sostenibili;

• Società Cooperativa A.R.C.A.;

• Biblioteca Lavrič Ajdovščina (partner internazionale);

• Ajdovščina Friends of Youth Association (partner internazionale).

Lo scopo del progetto è quello di offrire opportunità, strumenti e soluzioni da condividere tra i partner, gli stakeholder delle autorità pubbliche e le organizzazioni della società civile, identificando e scambiando le migliori pratiche sviluppate da entrambi i Comuni in vari ambiti legati ai valori dell’UE, alla governance locale e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Poiché è essenziale sia per i Comuni che per i partner garantire la continuità tra le diverse generazioni, entrambi i Comuni coinvolgeranno, durante i tre giorni dell’evento, i giovani come gruppo target principale attraverso le forme di democrazia a loro dedicate.