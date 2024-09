Il PD: “Aumento di fughe sanitarie colpa delle scelte della destra che sta facendo implodere la sanità pubblica”

Liguria. “Il costo delle fughe dei pazienti liguri, passato da 70 a 100milioni di euro, è l’ulteriore prova della gestione fallimentare della sanità da parte del centrodestra in Regione”. Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi commentando i dati Agenas sulle fughe dei pazienti in Liguria.

“Durante il governo Toti in nove anni abbiamo accumulato più di mezzo miliardo di euro di fughe. Un dato enorme, perché significa risorse tolte ai servizi e ai cittadini. Nessuna azione messa in campo dalla destra in questi 9 anni ha funzionato, anzi, la situazione con il passare del tempo è peggiorata. La strategia della giunta Toti, fatta di privatizzazioni selvagge, mancati investimenti sulla sanità pubblica di non valorizzazione delle competenze e di nessun investimento sull’erogazione dei servizi, ha portato la sanità ligure allo sfascio”.

“La nostra è una regione fragile, le fughe lo confermano, e l’autonomia differenziata rischia di acuire ancora di più questa condizione. La strada per risalire la china, però, non passa dalla privatizzazione selvaggia, come vorrebbe far credere l’assessore Gratarola, ma rafforzando il pubblico. Il centrodestra e il suo assessore infatti si ostinano a indicare la strada della privatizzazione dei servizi, della privatizzazione degli ospedali e del ricorso massiccio al privato, come unica soluzione. Una strada che in questi anni si è dimostrata decisamente fallimentare, visto che negli ultimi due anni sulle liste d’attesa la Regione ha stanziato 100milioni di euro ai privati per recuperare il gap, senza nessun risultato, e non ha messo un euro per rafforzare il pubblico”.

Secondo i Dem “la strada da percorrere è un’altra e passa dal rafforzamento del pubblico e la costruzione di eccellenze sul territorio per invertire una tendenza che con la destra è solo peggiorata”.

Davide Natale, segretario del Pd ligure, aggiunge: “Non ci stupisce che a poco più di un anno dall’annuncio roboante dell’assessore Gratarola che dichiarava che grazie a un accordo con Toscana ed Emilia Romagna avrebbe messo un freno alle fughe dei pazienti, un accordo costato 52 milioni di euro solo nel 2021, la situazione delle fughe in Liguria sia peggiorata. Lo avevamo detto allora e lo ripetiamo oggi, la Giunta Toti ha sempre pensato di risolvere i problemi della sanità ligure con manovre economiche che nulla hanno a che vedere con politiche sanitarie lungimiranti. C’è un elemento ancora più preoccupante: l’incremento esponenziale delle fughe, con un costo a carico della Regione passato da 70 a 100 milioni di euro, ha sicuramente aumentato anche il dato delle persone che hanno rinunciano a curarsi, perché chi non ha una rete sociale, un familiare su cui contare per gli spostamenti o è privo della disponibilità economica, alla fine non ha altra scelta che rinunciare”.

“Ma nonostante questo, oggi Gratarola, che si candida a essere di nuovo assessore alla sanità, torna a insistere che l’unica soluzione per risolvere o arginare le fughe dei pazienti in altre regioni è pagare il privato. L’esperienza di 9 anni di fallimenti di questo centrodestra non gli ha insegnato nulla. Avrebbero dovuto assumere nuovo personale medico, soprattutto in quelle specialità dove c’è più carenza, creare le condizioni perché i medici anziché fuggire verso il privato rimanessero nel pubblico, pensando a incentivi ad hoc. Avrebbero dovuto assumere Oss, infermieri, personale tecnico. Invece Gratarola torna a riproporre la solita minestra riscaldata: accordi con i privati. In nove anni sono stati in grado solo di mettere in piedi un carrozzone inutile come quello di Alisa che ora rinnegano anche loro”.

“Serve cambiare pagina in maniera radicale, per assicurare un servizio sanitario pubblico in grado di garantire un diritto universale, quello alla cura. La nostra sarà una battaglia per l’equità sociale, quell’equità che il governo di centrodestra in Regione ha distrutto”.