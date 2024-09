Frana a Bergeggi, intervento dei vigili del fuoco: Aurelia chiusa al traffico [AGG.RIAPERTA]

Agg. Ore 9. Dopo una nottata ed una mattinata di lavoro, è finalmente arrivato il via libera e l’Aurelia, sgomberato il materiale franato, è stata riaperta (per il momento, a senso unico alternato).

Bergeggi. Frana e Aurelia chiusa al traffico a Bergeggi. È successo nella serata di ieri (8 settembre), intorno alle 21,30.

Stando a quanto riferito, terra e massi hanno iniziato a staccarsi dalla parete all’altezza dei bagni Majorca e sono precipitati sulla sede stradale.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con due squadre e il supporto della polizia stradale.

Al momento la strada risulta ancora chiusa, in attesa del via libera di Anas per la riapertura.

Aggiornamenti in corso