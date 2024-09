Finale Ligure. Dal Festival di Sanremo, all’evento “Cinema e Cucina” per l’edizione 2024 del Riviera International Film Festival, fino al Festival di Cannes, e ora un’altra kermesse d’eccellenza per Massimo Buschini, il pizzaiolo e Maestro della Cucina del ristorante-pizzeria “La Piazza” di Finale Ligure, e per il collega chef Simone Piranda.

Gli chef dei Vip hanno predisposto un service per attori, giornalisti e addetti del settore al Festival del Cinema di Venezia, un’altra prestigiosa vetrina nazionale e internazionale dove è stata promossa l’arte culinaria ligure e savonese.

Ancora una volta storie, territori, sapori e saperi della tradizionale gastronomica l’hanno fatta da padrone nel format il “Salotto delle Celebrità”, riproposto in occasione della famosa rassegna cinematografica.

Assieme al Maestro finalese era presente anche Animo Migliaccio, che è stato lo chef del G7 e ha cucinato anche per il Papa.

Tra gli artisti della cucina anche Samuele, un allievo del noto cuoco e personaggio televisivo Antonino Cannavacciuolo: “Quando ha sentito la mia specialità, ovvero l’impasto all’aloe (che permette di usare farine con meno glutine), ha voluto produrre una speciale pizza gourmet assieme al sottoscritto e siamo stati premiati dallo stesso chef Antimo Migliaccio come eccellenza territoriale italiana” afferma Massimo Buschini.

“E poi con Simone Piranda sono stati presentati dei piatti molto apprezzati dai vip presenti e influencer del settore”.

E per lo chef finalese, ormai alla ribalta della promozione culinaria locale, altro appuntamento in vista: “Oltre al grande onore e alla grande soddisfazione per le ultime e recenti partecipazioni ad eventi così importanti, sono stato invitato dal Consolato brasiliano ad una iniziativa di cucina legata ai prodotti biologici e alla loro preparazione” conclude Buschini.