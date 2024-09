Finale Ligure. Incidente mortale. È successo nella tarda mattinata odierna (28 settembre), intorno alle 12,30, a Finale, sulla via Aurelia.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una moto ed un’auto. Il sinistro, poi, ha coinvolto, a catena, numerosi altri mezzi: il bilancio finale parla di 3 auto (una Hyundai Tucson, una Ford Fiesta e una BMW X1), uno scooter (una Vespa), una moto (una Honda) ed una bicicletta.

L’impatto è stato molto violento. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della croce verde di Finalborgo e della croce bianca di Finale, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Una delle persone coinvolte nell’incidente è deceduta: si tratterebbe di un uomo sulla cinquantina, alla guida della Vespa.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polstrada per svolgere i rilievi del caso: la dinamica dell’incidente, visto anche il numero di mezzi coinvolti, appare complessa. Stando ad una prima ricostruzione, l’impatto più violento, che avrebbe dato vita alla catena, sarebbe avvenuto tra la Vespa, che procedeva da Varigotti in direzione Finale, ed una tra la Ford Fiesta e la moto Honda.

Il traffico è andato in tilt sulla via Aurelia, con lunghe code: basti pensare che, provenendo da Savona, le macchine risultano incolonnate da prima del Malpasso e fino a Finale Ligure. Identica la situazione anche in direzione opposta.