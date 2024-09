Finale Ligure. È un 59enne (Paolo Montino) residente nel milanese la vittima del tragico incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri, sabato 28 settembre, a Finale Ligure.

L’episodio si è verificato intorno alle 12:30. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto sarebbe stato innescato da un anziano genovese alla guida di una Ford Fiesta, che avrebbe urtato la Vespa di P.M., facendolo sbalzare in avanti.

A seguito dell’impatto, il 59enne è stato catapultato sulla corsia opposta, insieme ad un altro motociclista che procedeva con lui in direzione Savona, finendo sotto il parafango anteriore di una Hyundai Tucson.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Finalborgo e della Croce Bianca di Finale Ligure, insieme all’automedica del 118 e ai Vigili del Fuoco. Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’uomo alla guida della Vespa non c’è stato nulla da fare. L’altro motociclista, invece, è stato trasportato in codice giallo in ospedale all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per il conducente della Ford Fiesta, è scattata l’accusa di omicidio stradale.