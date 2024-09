Finale, frana sulla SP490: senso unico alternato per consentire i lavori di messa i in sicurezza

Per prevenire ulteriori disagi e garantire la sicurezza degli automobilisti, sono immediatamente scattati i lavori di messa in sicurezza. È stato realizzato un vallo di sbarramento tra la strada provinciale e l’ampio piazzale confinante, che la separa dal versante, allo scopo di evitare che il materiale roccioso invada la carreggiata in futuro. Al termine di questo intervento (previsto al più tardi entro la serata odierna), la strada sarà delimitata da una scogliera artificiale, creando una barriera ulteriore per trattenere eventuali frammenti che potrebbero staccarsi dalla parete.

Per gestire il traffico durante i lavori d’urgenza, è stato installato un semaforo di cantiere per il senso unico alternato, che verrà rimosso al termine dell’intervento, assicurando un flusso di traffico regolare e continuo durante il weekend.

In risposta all’emergenza e per prevenire future problematiche, la Provincia sta attivando ulteriori interventi di rinforzo e retatura della parete rocciosa. Il programma prevede il completamento di queste opere entro la fine dell’anno, garantendo una sicurezza a lungo termine per tutti gli utenti della strada.