Malpasso, massi caduti sulla strada: Aurelia chiusa in entrambe le direzioni. Traffico in tilt

Agg. 16.40. Nella giornata di domani (venerdì 27 settembre) il personale tecnico Anas procederà alle verifiche in loco e alle operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione.

I§l traffico viene deviato su ercorso alternativo in A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure

Agg. ore 16.15. In seguito alla chiusura temporanea della via Aurelia, sull’autostrada A10 si registrano code e rallentamenti tra Pietra Ligure a Spotorno. In relazione alla situazione viaria cambia anche il servizio di trasporto pubblico locale da parte di TPL Linea (QUI le info).

Finale Ligure. Traffico in tilt sulla via Aurelia tra Finale e Pietra Ligure a causa della caduta di alcuni massi caduti nella zona del Malpasso, al km. 592+000. La circolazione è stata interrotta temporaneamente in entrambe le direzioni.

L’episodio si è verificato poco dopo le 14. Stando alle prime informazioni, una rete di contenimento si sarebbe staccata dalla parete rocciosa sovrastante la strada.

I detriti caduti sulla carreggiata hanno reso necessaria la chiusura per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Al momento si segnalano lunghe code lungo la via Aurelia, all’altezza di Finale/Pietra Ligure. La viabilità alternativa consigliata resta la rete autostradale o il passaggio sulla SP45 delle Manie.

Aggiornamenti in corso.