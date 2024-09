Fiera di San Matteo a Laigueglia, soddisfazione dell’amministrazione Manfredi: “Un successo”

Laigueglia. I fuochi d’artificio, gli stand con centinaia di espositori, i percorsi enogastronomici con gli studenti e gli esperti chef e agronomi hanno conquistato il pubblico della quarantaduesima Fiera di San Matteo, patrono del borgo marinaro laiguegliese.

Tre giorni di eventi, da venerdì 20 a domenica 22 settembre per uno degli appuntamenti più attesi del calendario 2024. Al centro dell’evento le migliori produzioni artigianali, agroalimentari e vitivinicole di Liguria e basso Piemonte.

Il cuore della manifestazione, come sempre, è stato il caratteristico centro storico del borgo marinaro con stand dedicati all’artigianato ed ai prodotti del territorio dislocati nelle tipiche piazzette. Dopo il taglio del nastro e l’apertura degli stand venerdì si è aperto il laboratorio del gusto delle Antiche vie del Sale in piazza Preve.

Sabato grande spettacolo con i fuochi d’artificio. Domenica la tradizionale processione in onore di San Matteo, patrono di Laigueglia.

“L’estate a Laigueglia si è allungata con un weekend importante – sottolinea Giorgio Manfredi, il sindaco del borgo marinaro – Una fiera che ha avuto successo grazie a carabinieri, polizia locale, Pro Loco, Antiche vie del Sale, la parrocchia di San Matteo, gli standisti che hanno collaborato all’evento, la protezione civile, gli uffici e il personale del Comune, Confcommercio, la Croce Bianca, Regione e Provincia di Savona e le autorità che hanno partecipato alla tre giorni di manifestazione. Abbiamo accolto il pubblico in uno degli eventi di punta della stagione. Iniziative come queste hanno come obiettivo la valorizzazione del territorio ricco arte, di storia e di tradizioni legale all’artigianato e alle attività marittime”.

Nel corso della rassegna, si è concluso tra gli applausi il laboratorio dedicato ai poliedrici agrumi, organizzato dai Vivai Montina in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Agrario D. Aicardi di Albenga e lo chef Roberto Revel, nell’ambito del progetto le “strade del mare” alla Fiera di San Matteo. L’evento, che ha attirato numerosi appassionati e curiosi, ha offerto una lezione completa sugli agrumi, spaziando dall’uso in cucina alla coltivazione.

Il laboratorio, intitolato “A tutta vitamina C”: una grande lezione sugli agrumi”, ha visto la partecipazione attiva del pubblico, che ha potuto apprendere tecniche di concimazione, potatura e compostaggio domestico utili per la cura degli agrumi. Gli esperti dei Vivai Montina, insieme ai giovani studenti dell’Istituto Agrario D. Aicardi di Albenga, hanno guidato i partecipanti attraverso un percorso educativo e pratico, culminato con una dimostrazione culinaria dello chef Roberto Revel.

Franco Laureri, responsabile delle Antiche Vie del Sale, ha condotto l’evento insieme a Pierfranco e Daniela Montina e ai professori Stefania Violino, Maria Teresa Parrelli, Davide Nario, Teresa Ierardi, Alessia Tubolino dell’Istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio. La sessione ha incluso un cooking show in cui lo chef Revel ha preparato un delizioso risotto al profumo di agrumi, accompagnato da un comfort drink a base di agrumi, offrendo una degustazione gratuita ai presenti.

I laboratori proposti dall’istituto D.Aicardi di Albenga hanno compreso la scoperta dell’arancio Pernambucco e del Chinotto di Savona, la preparazione di sapone artigianale con aggiunta di profumi di agrumi e l’estrazione degli aromi.

E’ stata sottolineata quindi l’importanza degli agrumi e in generale delle piante, non solo in cucina, ma anche come elemento fondamentale per il benessere e la garden therapy. I Vivai Montina, con la loro esperienza come fattoria didattica, hanno illustrato come le piante e i fiori possano essere la miglior medicina per rilassare corpo e mente.

L’evento è stato realizzato nell’ambito del progetto “Strade del Mare”, promosso dall’Associazione Antiche Vie del Sale con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Questo progetto mira a riscoprire e valorizzare le tradizioni agricole e culturali legate alle vie Marenche della Liguria.

“Siamo orgogliosi di aver presentato questo evento che celebra la cultura e la coltura degli agrumi, un patrimonio prezioso del nostro territorio, – ha dichiarato Alessandro Navone, presidente dell’Associazione Antiche Vie del Sale. – La Fiera di San Matteo rappresenta un’importante occasione per valorizzare le tradizioni locali e promuovere la conoscenza delle nostre eccellenze agricole”.

Questo lungo viaggio con cinque laboratori organizzati dalle Antiche Vie del Sale, ideati da Franco Laureri, ha portato i visitatori della fiera di S. Matteo a scoprire i territori al di là del mare con le loro storie e culture. In questo percorso abbiamo incontrato la Cooperativa olivicola di Arnasco e i Vivai Montina di Cisano Sul Neva, che insieme a Laigueglia, soci delle Antiche Vie del Sale, hanno potuto raccontare e raccontarsi grazie al progetto “Strade del Mare” sostenuto da Compagnia San Paolo.