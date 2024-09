Festa di Settembre a Calice e Fiera di San Bartolomeo del Bosco, ma anche musica e spettacoli: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Il weekend sarà caratterizzato dalle ultime sagre estive, ma non mancheranno nemmeno concerti, appuntamenti culturali ed appuntamenti per tutta la famiglia. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è “Salea Beer Fest”, ma anche il concerto degli Zena Singers che chiudono “Savona ricorda Faber”, e poi la “Sagra della Salsiccia” a Pontinvrea, il Concerto all’alba a Varazze, a Villa Cambiaso il brunch con visita guidata della storica dimora, il Celle Outdoor Weekend e per finire a Loano la Fiera tradizionale di Settembre. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana (con l’incognita del maltempo previsto per domenica che potrebbe causare lo spostamento o rinvio delle manifestazioni all’aperto).

SALEA BEER FEST

Una festa con tanta birra, buona musica e divertimento. Tutto questo è “Salea Beer Fest” che si terrà nelle serate del 13, 14 e 15 settembre, dalle 19 alle 00.30, nell’area espositiva di Sagralea in Regione Terraconiglio. Gli stand apriranno alle 19 e, in ciascuna serata, ci saranno fiumi di birra, street food, musica live e dj set.

Venerdì 13 ci saranno Santamonica, Gallo, Musso e Ferix Dj; sabato 14 Rachele Noli, Gallo e Ferix Dj; infine domenica Anita Bossetti, Gallo, Gege e Ferix Dj.

ZENA SINGERS IN CONCERTO A SAVONA

Dopo la reunion guidata da Danila Satragno con i musicisti storici del cantautore in Piazza Sisto IV e l’appuntamento con la Collina di Spoon River, coproduzione tra Antico Teatro Sacco di Savona e il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, andata in scena sul palco del Piazzale del Maschio del Priamar, eccoci giunti al terzo e ultimo atto dell’iniziativa “Savona Ricorda Faber” del Comune di Savona in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè. Sabato 14 settembre alle ore 21 ci spostiamo in Piazza del Popolo, nel cuore della città, per regalare alla cittadinanza un altro concerto gratuito dedicato al grande De Andrè ed altri cantautori nella cornice riqualificata dei suoi giardini.

Sul palco, su cui è dipinta la tastiera di un pianoforte grazie all’intervento due anni fa degli studenti del liceo scientifico “Orazio Grassi” in un progetto con Arci, ci saranno gli Zena Singers, band genovese fondata nel 2017 dal pianista e cantante Elio Giuliani. Insieme a lui 5 esperti musicisti liguri – Manuela De Luca (vocalist), Luciano Minetti (batteria), Luigi Picardi (chitarra), Luciano Barbarotta (tastiere, fisarmonica e tromba), Alessio Reale (basso) e 4 attori – Cristina Golisano, Flavia Pareto, Andrea Tobia e Britty Tacchi.

SAGRA DELLA SALSICCIA A PONTINVREA

E per la 58° Sagra della Salsiccia la festa si raddoppia a Pontinvrea!

Ad agosto il maltempo ci aveva costretto ad annullare lo spettacolo pirotecnico, ma noi ci riproviamo domenica 15 settembre.

Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 12 e poi dalle 19, al pomeriggio la tradizionale distribuzione dei panini con la salsiccia di produzione locale, accompagnati dalla musica dell’Orchestra Luca Panama.

E alla sera ancora musica con DJ FENOMENA, aspettando con loro i fuochi d’artificio intorno alle 22.00.

Per tutto il giorno bancarelle di artigianato e giochi per i bambini!

Vi aspettiamo, non potete mancare!

CONCERTO ALL’ALBA A VARAZZE

Dopo essere stato annullato per maltempo, il concerto all’alba del festival In viaggio con Cilea sarà recuperato domenica 15 settembre alle 06:45 sul Molo Marinai d’Italia di Varazze. Il programma prevede un mosaico di esibizioni che ruotano non solo intorno alla produzione artistica di Francesco Cilea ma anche alla sua poetica e alla sua vita: brani per pianoforte, letture, canzoni d’autore, brani per chitarra, riarrangiamenti per fiati e percussioni.

Un viaggio scritto e interpretato dagli artisti e dai musicisti che in questi anni hanno lavorato dietro le quinte del festival e che saluteranno la fine dell’estate con una performance inedita al sorgere del sole: ognuno con la propria interpretazione della poetica del compositore, ognuno con il proprio linguaggio artistico, ognuno con la propria dedica.

Francesco Cilea: all’alba di un nuovo viaggio è il quarto appuntamento del festival In viaggio con Cilea, organizzato dall’associazione omonima e diretto da Andrea Carattino.

BRUNCH A VILLA CAMBIASO

Domenica 15 Settembre a partire dalle 10.30 ci sarà la possibilità di visitare il Piano Nobile di Villa Cambiaso a Savona normalmente chiuso al pubblico, in abbinamento con il “Brunch Ligure”, la famosa Colazione inglese rivista con specialità liguri dolci e salate nel giardino della Villa. Questo evento è giunto alla terza edizione e ha visto fare sold out per le precedenti, con un enorme soddisfazione da parte dei partecipanti. È per questo motivo che gli organizzatori hanno pensato di riproporre una terza data a chiusura di questa stagione estiva ricca di iniziative in Villa Cambiaso. L’appuntamento è quindi per il 15 Settembre dalle ore 10.30 in via Torino 10 a Savona.

Il costo dell’esperienza (Visita Piano Nobile + Brunch) è di € 20

La prenotazione è obbligatoria tramite questo link

https://www.villacambiaso.it/brunchligure

oppure inviando una mail a info@villacambiaso.it

CELLE OUTDOOR WEEKEND

Un weekend a Celle Ligure all’insegna dello sport, stand gastronomici, musica e intrattenimento!

A cura dell’Associazione Asd Celle Outdoor.

FIERA TRADIZIONALE DI SETTEMBRE A LOANO

Si terrà domenica 15 settembre in Campo Cadorna, corso Roma e piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera di Settembre, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Dalle 5 del mattino e per la durata della manifestazione in corso Roma, nella parte centrale di Campo Cadorna (ad esclusione dei parcheggi riservati ai veicoli per le persone disabili) e nella parte lato mare di piazza Mazzini (nel tratto compreso tra corso Roma e la rampa di accesso alla stazione ferroviaria lato levante) è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per ogni categoria di veicoli. Divieto di circolazione in viale Libia (ad esclusione dei residenti) dalle 5 alle 9.30.

I mezzi provenienti da via Trento e Trieste non potranno proseguire verso via Martiri delle Foibe né in direzione del mare e dovranno necessariamente immettersi in corso Europa. Restano esclusi dal divieto i mezzi dei residenti diretti verso aree di sosta private con ingresso su via Martiri delle Foibe, mentre quelli circolanti sulla corsia sul lato monte di piazza Mazzini potranno svoltare esclusivamente a sinistra verso via Martiri delle Foibe.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

SABATO 14 SETTEMBRE “Corso di riconoscimento erbe spontanee & Merenda rustica”, l’evento a cura di Laura Brattel: tra ulivi e arbusti della macchia mediterranea riconoscere alcune delle principali specie vegetali dei nostri territori costieri. Si parlerà di #aromatiche, di erbe del prebuggiùn, di fiori e di foglie di alberi, oltre agli oleoliti e le erbe utili per prepararli, i periodi di raccolta e i consigli per conservarli al meglio (inizio ore 14 e 30).

Alle ore 15.00 spazio a VITA IN FATTORIA e alle ore 16.00 torna anche il format esperienziale BATTESIMO DELLA SELLA.

DOMENICA 15 SETTEMBRE alle ore 14.00 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI, mentre alle ore 15.00 GIRETTO NEL PARCO CON I CAVALLI.

Infine, alle ore 16.00, l’appuntamento con PONY AGILITY in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorso, salto e giochi in campo.

Il nostro staff sarà a disposizione nel weekend per le attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

