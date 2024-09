Le elezioni annullano la Run Riviera Run Half Marathon, mezza maratona rinviata a ottobre 2025

Finale/Borgio/Loano/Pietra Ligure. Le elezioni regionali (in programma il 27 e 28 ottobre) fanno saltare la Run Riviera Run Half Marathon, la mezza maratona giunta nel 2023 dodicesima edizione (nel 2020 la gara era stata annullata a causa delle restrizioni dovute alla pandemia).

Vista la concomitanza con il voto e il conseguente impegno delle forze dell’ordine e dei volontari alle urne, gli organizzatori, in accordo con i quattro Comuni coinvolti, hanno deciso di rimandare la gara.

Diventato negli anni uno degli eventi più ambiti a livello nazionale, nell’ultima edizione aveva visto la partecipazione di oltre mille runners da 18 paesi.

Anche per quest’anno, come nell’anno del Covid, l’attesissimo appuntamento sarà rinviato al prossimo anno: i podisti dovranno aspettare il 26 ottobre 2025 per tornare a correre sulle strade della riviera, dal Malpasso fino alla Marina di Loano passando per Finalborgo, Borgio Verezzi e Pietra Ligure.

“Non possiamo garantire la solita sicurezza sul percorso – spiegano gli organizzatori in una nota – e non possiamo confermare la presenza delle numerose Forze dell’Ordine e i volontari, dovendo chiudere, per un significativo tempo, la strada del percorso della Mezza Maratona. Come potete immaginare sia noi sia gli enti partners siamo estremamente dispiaciuti, vista anche la valenza turistica e sportiva della gara. Ma non si molla e siamo tutti già pronti per il 2025”