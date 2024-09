Elezioni regionali: nel centrodestra riprende quota Ilaria Cavo, la partita si gioca a Roma

Liguria. Nell’altalena quotidiana dei pronostici sui papabili candidati del centrodestra per le regionali in Liguria si registra una nuova crescita delle quotazioni di Ilaria Cavo, fino a una settimana fa ritenuta in pole position prima che Edoardo Rixi e Claudio Scajola mettessero nuovi paletti. Speculazioni a parte, la novità concreta di giornata è che la veterana Lilli Lauro lascia ufficialmente la Lista Toti (per approdare in Fratelli d’Italia, anche se non c’è ancora la conferma ufficiale) mentre la giornalista e portavoce dell’ex governatore Jessica Nicolini la sostituisce come coordinatrice provinciale e prenota un posto in lista per il Consiglio regionale.

Nel frattempo sarebbe saltato il vertice di domani pomeriggio a Genova, voluto – secondo i rumors raccolti negli scorsi giorni – proprio dall’ex ministro Scajola per trovare la quadra sul candidato presidente e portare a Roma un nome condiviso da tutto il territorio. In realtà c’è chi giura che quell’incontro non sia mai stato convocato. Il mistero resta. In ogni caso l’annullamento (o presunto tale) è interpretabile come il segnale di una decisa accelerata che Fratelli d’Italia avrebbe impresso per l’ex assessora totiana, oggi deputata di Noi Moderati, incoronata come possibile vincitrice dalla gran parte dei sondaggi a uso interno dei partiti.

La situazione è quella che descrive in sintesi un importante dirigente di Fratelli d’Italia: “Rixi è la prima scelta, Cavo è l’unica alternativa possibile e disponibile“. E il segretario della Lega in Liguria, che ha espresso in tutti i modi la sua ritrosia verso la propria candidatura, insiste su Pietro Piciocchi come opzione neutra e sostanzialmente civica, non così legata alla galassia di Toti e soprattutto totalmente estranea al processo contro l’ex governatore che inizierà il 5 novembre. Resta in campo il nome di Carlo Bagnasco portato da Forza Italia, che secondo le rilevazioni degli azzurri godrebbe di un ottimo consenso sul territorio.

“Ho la massima stima del dottor Piciocchi, lo ritengo il migliore vicesindaco possibile e un domani un ottimo candidato sindaco per Genova – ha dichiarato all’Adnkronos il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso -. Ritengo quindi che il suo ruolo sia quello, ma certamente se nei sondaggi effettuati a livello nazionale risultasse avanti a Rixi e alla Cavo nel gradimento dei liguri, allora questo cambierebbe gli scenari“.

Decisivi saranno quindi gli esiti degli ultimi sondaggi, e in quelli precedenti la performance di Piciocchi non è stata irresistibile. Al momento non sarebbero ancora in calendario incontri ad hoc tra i leader nazionali, ma è comunque probabile che la prossima settimana sia dirimente. Di rinvio in rinvio la data delle elezioni si avvicina (27-28 ottobre, ormai improbabile uno slittamento nell’election day) e il centrodestra non ha ancora un centravanti per il campionato.

D’altro canto lo sfidante Andrea Orlando, ufficializzato dopo settimane di esitazioni pur senza avere contendenti (a parte, per un breve periodo, il pentastellato Luca Pirondini) può approfittarne per sistemare le beghe interne, leggasi Azione e Italia Viva. Dalla Festa dell’Unità di Reggio Emilia una dichiarazione che ha gelato la sinistra della coalizione: “Il centro deve trovare un suo spazio e un suo equilibrio, e che credo debba dare un contributo”. Chi ha il pane (un’alleanza ben definita) non ha i denti (un candidato presidente). E viceversa.