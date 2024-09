Economia, cala l’export della Liguria: -26% nel primi sei mesi del 2024

Liguria. Il 2024 è partito male per l’export della Liguria con un calo tra gennaio e giungo del -26,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, registrando una flessione tra le più ampie di tutto il paese, superata solo da Marche (-41,3%) e Basilicata (-40,9%).

Lo rivela l’Istat nella consueta analisi sulle esportazioni delle regioni italiane. Dalla Liguria in questi primi sei mesi sono partite merci per un valore di circa 4 miliardi mentre nello stesso periodo del 2023 il conto arrivava a 5,6 miliardi di euro. A pesare sulla situazione la caduta delle esportazioni del mercato automobilistico verso gli Stati Uniti, che hanno fatto registrare una pesante flessione del 62%.

La situazione ligure è armonica con il contesto paese, dove tutto il settore export ha fatto registrare un calo medio del -1.1% anche se si registrano regioni in forte crescita come la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, la prima per il comparto dei preziosi, la seconda invece grazie all’aumento del 119% del commercio di automobili proprio verso gli Stati Uniti

A livello nazionale nel primo semestre i contributi negativi più ampi alla flessione su base annua dell’export nazionale derivano dalla contrazione delle vendite delle Marche verso Cina (-94,9%) e Belgio (-55,8%), della Toscana verso la Svizzera (-64,8%), della Liguria verso gli Stati Uniti (-80,5%) e della Lombardia verso Germania (-6%), Stati Uniti (-5,7%) e Francia (-5,3%).

Nell’analisi provinciale dell’export l’Istat segnala le performance negative di Ascoli Piceno, Torino, Genova, Livorno e Potenza, i contributi positivi maggiori derivano da Arezzo, Firenze, Latina, Napoli e Gorizia.

“Nel periodo gennaio-giugno 2024 – secondo l’istituto – la diminuzione su base annua dell’export nazionale in valore (-1,1%) è sintesi di dinamiche territoriali differenziate: il Nord-ovest (-3,5%), il Centro (-2,3%) e il Nord-est (-1,4%) registrano una flessione delle vendite all’estero, mentre si rileva una marcata crescita delle esportazioni per le Isole (+7,3%) e un aumento più contenuto per il Sud (+1,9%)”.