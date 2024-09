Ecco il taser, “l’arma” che non uccide: dimostrazione d’effetto a Varazze

Varazze. “Uno strumento non letale”: il taser. Così lo spiega a IVG il comandante della polizia locale di Varazze, Mauro Di Gregorio.

Sicurezza e tecnologia, di pari passo, questa mattina, per un evento che ha scelto la cittadina, tra quelle più importanti a livello nazionale, per una dimostrazione dedicata agli operatori del settore sicurezza ma, di conseguenza, estesa alla protezione dei cittadini.

Una prova d’effetto sull’utilizzo del taser. Poi la spiegazione del comandante che ha sottolineato “quanto siano importanti queste nuove strumentazioni messe a disposizione dalla tecnologia, in particolare l’utilizzo del taser”.

Di Gregorio ha affermato di “averlo provato su se stesso” sottolineando che “si tratta di uno strumento non letale per la sicurezza degli operatori e anche di chi delinque”.

Ma a Varazze si potrà utilizzare, e quando? “Non è da escludere che in futuro la polizia locale di Varazze possa dotarsi di questi congegni, – spiega il comandante. – Il condizionale per ora è d’obbligo, chiaramente, ma siamo fiduciosi”.

All’evento era ovviamente presente il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici che, ringraziando gli organizzatori per aver scelto la sua città come palcoscenico di questa dimostrazione, si è soffermato sulla questione: “La sicurezza è un tema importante sul quale bisogna puntare, sempre di più, – ha specificato il primo cittadino. – Ricordiamoci che, nonostante ci siano situazioni che vanno chiaramente attenzionate, viviamo in una realtà felice”.

“Sicuramente meno problematica rispetto ad altre situazioni. Ciò non vuol dire assolutamente che dobbiamo abbassare la guardia. Queste giornate non servono solamente per gli addetti ai lavori, ma anche per aumentare nel cittadino la percezione di sicurezza in collaborazione con le altre forze di polizia”.