Eccellenza, domenica si comincia: mini-guida al campionato

Liguria. Comincerà domenica la nuova stagione dell’Eccellenza ligure, ormai orfana di Imperia e Cairese che hanno ottenuto la promozione l’anno scorso. E dunque, si susseguono i pronostici per capire chi alzerà la coppa. Impossibile, in questi termini, non citare il Rivasamba di mister Davide Del Nero. Il tecnico è tornato alla guida del club lasciato nel 2022 e dovrà mantenere la squadra nei quartieri alti della classifica. Infatti, dopo il secondo posto nella regular season 2023/2024, quest’anno gli arancioneri hanno le credenziali per lottare per il titolo, dopo aver già battuto in Coppa Italia la Praese.

Tuttavia, il calciomercato del Rivasamba non è stato così scintillante come quello delle altre due grandi favorite: Pietra Ligure e Celle Varazze. Quest’anno, il savonese ha una grande opportunità per vincere l’Eccellenza. I primi si sono assicurati bomber Santiago Sogno, l’anno scorso in forza alla Cairese, i secondi hanno acquistato Righetti dalla Lavagnese. E non è finita qui: a Pietra sono approdati anche Faedo e Castiglione, tra le civette invece Mitu e Panepinto, tra gli altri. Inoltre, all’Olmo-Ferro è cambiata anche la guida tecnica, con Enrico Valmati, ex Sestrese, che ha preso il posto di Monteforte. Il Pietra invece ha mantenuto sulla panchina Matteo Cocco, il che potrebbe rivelarsi un vantaggio per i biancocelesti, almeno nelle prime partite.

Il destino del campionato sarà dunque tutto da scoprire, ma il primo “exit poll” offerto dalle due squadre è arrivato in Coppa Italia: il Pietra ha agevolmente passato il turno contro il Molassana, mentre il Celle Varazze ha perso con l’Arenzano.

Proprio questi ultimi sono da considerare tra le possibili “underdog” di questa stagione. Proseguendo sotto la guida tecnica di mister Alberto Corradi (in passato collaboratore diell’attuale allenatore della Roma Ivan Juric), per i biancorossoneri l’obiettivo sarà centrare i playoff. Mirino puntato su questo traguardo anche per altre formazioni del genovese, come Campomorone, Angelo Baiardo, Genova Calcio e Athletic Club Albaro.

Nella seconda metà della classifica, invece, ci dovrebbe essere spazio per le neopromosse San Francesco Loano, Bogliasco, Molassana e Praese. Oltre a queste, Voltrese, Taggia, Serra Riccò e Golfo Paradiso dovranno far valere la loro esperienza per evitare la lotta salvezza.

Di seguito, le sfide della prima giornata che si giocherà domenica 29:

Angelo Baiardo – Taggia ; Arenzano – Bogliasco ; Athletic Club Albaro – Campomorone ; Celle Varazze – Praese ; Genova Calcio – Serra Riccò ; Pietra Ligure – Molassana Boero ; San Francesco Loano – Rivasamba ; Voltrese – Golfo Paradiso