Eccellenza, altro colpo under per la S.F. Loano: ufficiale l’innesto di Brando Cauteruccio

Loano. Un nuovo innesto under per alimentare la propria linea verde. La San Francesco Loano ha reso noto di aver tesserato Brando Cauteruccio, centrocampista classe 2006 prelevato in prestito dal Vado.

Di seguito ecco il comunicato pubblicato dal club: “L’Asd S.F. Loano comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. Vado per l’arrivo in prestito di Brando Cauteruccio, centrocampista classe 2006. Brando, tesserato nella scorsa settimana, ha già preso parte alla gara di Coppa Italia disputata domenica, subentrando nel secondo tempo. La società ci tiene a ringraziare l’F.C. Vado per la disponibilità e augura al ragazzo tante soddisfazioni con i nostri colori”.

Ai rossoblù, inoltre, le prestazioni sportive di Lorenzo Destito. L’attaccante classe 2006 arriva in prestito dall’Imperia.